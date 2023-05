Zeven aanhoudingen na achtervolging op overvallers sigarenzaak in West

De politie heeft zojuist zeven verdachten aangehouden voor de overval die eerder vanmiddag plaatsvond bij een sigarenzaak op de Admiraal de Ruijterweg in West. Twee gewapende mannen gingen er na de overval op een groene Vespa vandoor. De vijf andere verdachten zijn aangehouden in verband met belediging en het belemmeren van het onderzoek, laat een woordvoerder van de politie weten. Onder de zeven verdachten zitten zowel minder- als meerderjarigen.

De twee verdachten waren na de overval op de sigarenzaak spoorloos. De politie deed een oproep via Burgernet om de verdachten te vinden. De twee mannen hadden zich in de buurt van de Admiraal de Ruijterweg verstopt in een grote binnentuin. De overvallers hadden vuurwapens en slag-en stootwapens bij zich. Het arrestatieteam van de politie kwam ter plaatse en heeft de verdachten opgepakt.

Minder- en meerderjarigen

Naast de twee verdachten van de overval, zijn er nog vijf andere verdachten aangehouden. De politie heeft hen aangehouden, omdat zij het onderzoek in de weg zaten en daarnaast beledigden. "Tussen het moment van de overval, het vinden en de aanhoudingen heeft wel wat tijd gezeten", vertelt een woordvoerder van de politie.

In de omgeving van de sigarenwinkel werd vanmiddag al een politiehelikopter ingezet. Ook werden er politiehonden gebruikt om de verdachten te zoeken. Aan bewoners werd gevraagd om binnen in hun woning te blijven.

De Louise de Colignystraat is op dit moment afgezet met lint en ook is er nog veel politie aanwezig.

De tabakszaak werd in april dit jaar ook al door twee jongens overvallen.