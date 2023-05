Opnieuw overval op sigarenzaak op hoek Admiraal De Ruijterweg

Rond 15.30 uur vanmiddag is een sigarenzaak op de Admiraal De Ruijterweg in West door twee gewapende mannen overvallen. De politie laat weten dat de mannen er op een groene Vespa vandoor zijn gegaan. Het is nog onduidelijk wat er buit is gemaakt. De zaak werd in april dit jaar ook al door twee jongens overvallen.