Gewapende overval op tabakswinkel in Amsterdam Noord, meerdere keren geschoten

Bij Tabakshuis Noord op de hoek van de Sperwerlaan en de Nachtegaalstraat is vanmiddag bij een overval meerdere keren geschoten. De politie meldt dat een 37-jarige man is aangehouden. Niemand raakte gewond.

Door oplettende omstanders konden de agenten de verdachte aanhouden. De politie heeft in de omgeving een vuurwapen en de buit aangetroffen. Het is niet duidelijk wat de verdachte buit heeft gemaakt, maar volgens een fotojournalist ter plaatse zou het om een som geld gaan.

De verdachte vluchtte nadat hij buit had gemaakt in de richting van Ketelmakerij. Volgens een fotojournalist ter plaatse zou de overvaller tijdens zijn vluchtpoging meerdere keren geschoten hebben.

In eerste instantie werd gedacht dat een auto die voor de tabakszaak stond een kogelgat in de voorruit had. Later bleek dat de schade in de voorruit door een knikker was veroorzaakt.