Drie verdachten aangehouden voor negen babbeltrucs in de stad

De verdachten kwamen bij de recherche in beeld na een babbeltruc in de Gerard Brandtstraat in West. Uit onderzoek, waarbij de politie verschillende huiszoekingen deed en spullen in beslag nam, zou daarna blijken dat de mannen ook verantwoordelijk zijn voor acht andere babbeltrucs.



Een 29-jarige hoofdverdachte zit nog altijd vast en wordt voorgeleid. De twee andere verdachten (26 en 28) zijn op dit moment op vrije voeten, maar blijven verdachte in de zaak. Het onderzoek naar de babbeltrucs loopt nog.