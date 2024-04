Meer dan 100.000 bezoekers zagen Indonesië-tentoonstelling in Nieuwe Kerk

De afgelopen maanden was de Nieuwe Kerk op de Dam het decor van De Grote Indonesië-tentoonstelling. In totaal bezochten meer dan honderdduizend mensen de tentoonstelling.

Zaterdag 21 oktober was de eerste dag dat de tentoonstelling te bezoeken was, maandag de laatste. Schrijver Reggie Baay hield gisteren tijdens die laatste dag een toespraak. De afgelopen maanden werden er al meerdere avonden georganiseerd waarop muziek, theater, film en dans te zien en te horen was.

De aanloop naar de tentoonstelling was er eentje van zo'n drie jaar. In die periode werden onder meer gesprekken gevoerd met meer dan honderd mensen in Nederland en Indonesië. Hoofdconservator Marlies Kleiterp sprak bij de opening van een tentoonstelling waarin 'de lange en veelbewogen geschiedenis van Indonesië wordt neergezet'.

Vanaf 19 april is er een nieuwe tentoonstelling in de kerk te zien, dat gaat om de World Press Photo 2024.