Derdelanders uit Oekraïne moesten vandaag eigenlijk land uit, maar Amsterdam zet nog niet uit

Het is D-day voor de derdelanders in Nederland. Derdelanders zijn mensen die tijdelijk in Oekraïne werkten of studeerden daar oorlog uitbrak en op de vlucht gingen naar Nederland. Ze moeten vandaag het land uit als ze geen asiel hebben aangevraagd, succesvol in beroep zijn gegaan of nog een zaak voor de rechter hebben lopen. Voor Hamid en Kumar - die allebei in de opvang op het Amstel Botel in Noord zitten - betekent dat dat ze voorlopig nog even mogen blijven.

Hamid kan dus nog even blijven. "We zijn heel blij dat de advocaten en rechters aan onze kant staan. Ze hebben duidelijk goed naar onze zaak gekeken en gekozen voor gerechtigheid."

De Pakistaanse Hamid vocht het terugkeerbesluit met succes aan voor de rechtbank in Haarlem. Hij wordt bijgestaan door advocaat Marjon Ristra-Peeters, die meer soortgelijke zaken behandelt. "Waar het eigenlijk om gaat is dat we te maken hebben met de uitleg van Europees recht. Ik en een aantal advocaten met mij denken dat de Raad van State dat niet helemaal goed heeft gedaan. Wij vechten het terugkeerbesluit aan dat de derdelanders in dit geval hebben gekregen. Om de lagere rechtbanken te vragen daar toch nog eens een keer goed naar te kijken."

In het hele land vochten en vechten derdelanders het besluit van de Raad van State aan. Kumar wacht nog op een uitspraak. Verwarrend is dat rechters uitspraken hebben gedaan die onderling sterk afwijken. Ristra-Peeters: "Al met al is het best wel complex. We weten gewoon niet precies waar we op dit moment precies staan."

Daarom heeft de rechtbank Amsterdam besloten om vragen te stellen aan het Europese Hof. "Om eenduidigheid te krijgen. Omdat rechters dus allemaal tot een verschillende uitleg komen is het heel belangrijk dat de Europese rechter hier iets over zegt, of dat onze hoogste rechter - de Raad van State - er nog een keer goed naar gaat kijken. Ook omdat het gewoon voor heel veel mensen erg onduidelijk is."