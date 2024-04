Stad nl Oprichter over financiële problemen MacBike: "Heel vervelend, het is een beetje mijn kindje"

Al 36 jaar zijn de rode fietsen van MacBike een begrip in de stad. Het was het eerste fietsverhuurbedrijf van Amsterdam. Jos Louwman sprong eind jaren '80 in het gat in de markt met vijftien vouwfietsjes uit voormalig Joegoslavië, zo vertelt hij. Ongeveer een week geleden bleek dat het voortbestaan van MacBike aan een zijden draadje hangt. Louwman: "Vervelend voor personeel, en persoonlijk ook, omdat het een beetje mijn kindje is."

"Ik begon MacBike met mijn boezemvriend die ik uit Osdorp ken. We kennen elkaar nu al zestig jaar." Louwman snapte niet hoe een fietsstad als Amsterdam nog geen fietsverhuurder had. Hij vertelt dat ze elk 12 duizend gulden leenden bij hun ouders. "Dat hebben we binnen een jaar terugbetaald, dus we waren vanaf het begin enorm succesvol." Vroeger stonden er rijen voor de deur, vertelt Louwman verder. Nu niet meer, al zijn er soms nog goede dagen. Verhuurden ze vroeger achthonderd fietsen per dag op Centraal Station, zijn het er nu op een goede dag tweehonderd.

Quote "De coronasteun hangt ons boven het hoofd als het zwaard van Damocles" Bas Oosterhout - directeur MacBike

Ongeveer een week geleden blijkt dat MacBike niet genoeg geld heeft om het personeel te betalen. In een interne mail vraagt de directeur Bas Oosterhout of de werknemers die het salaris nog niet per se nodig hebben op de 25ste, het kunnen laten weten. Het grootste probleem zou het terugbetalen van de coronasteun zijn. "Dat hangt ons boven het hoofd als het zwaard van Damocles." Paasweekend De directeur liet eerder weten dat één mooi weekend kan betekenen dat er vervolgens niets meer aan de hand is en dat Pasen altijd een 'superweekend' is. Nu laat hij weten dat Pasen 'matig' is verlopen, vooral doordat er veel regen werd voorspeld. Ook zegt hij dat als hij geen uitstel van de Belastingdienst krijgt voor het terugbetalen, het einde verhaal is voor zijn bedrijf. "We hebben het niet. Het kan niet."

Quote "Uitstellen van loon is veel vaker gebeurt" Jos Louwman - oprichter Macbike

Louwman is sinds een jaar weg bij MacBike, maar krijgt nog wel veel mee van wat er speelt. De coronacrisis en daarmee het uitblijven van toeristen, maar ook de toenemende concurrentie hebben onder andere voor gezorgd dat de situatie nu zo nijpend is. "Concurrenten zoals deelfietsen, OV-fietsen en hotels die ook fietsen verhuren hebben het heel moeilijk gemaakt." Ook vertelt hij dat het te laat uitbetalen van salaris ook voorgaande jaren gebeurde. "In de winter wordt er niets verhuurd, maar investeer je wel. Het verschil is dat er de afgelopen jaren ook niets meer is geïnvesteerd." Salaris april De directeur laat weten dat alle werknemers hun salaris van maart hebben ontvangen. "Ik denk dat er ook nog genoeg is voor het salaris van april", zegt Oosterhout. Verder is het volgens hem afwachten op een bericht van de Belastingdienst.

