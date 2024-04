Tien jaar cel en tbs voor maandenlang bedreigen, mishandelen en martelen van vriendin

De rechtbank heeft de 41-jarige Wilco H. veroordeeld tot 10 jaar cel en tbs met dwang voor het bedreigen, mishandelen en martelen van zijn vriendin. H. bekende tijdens de rechtszaak twee weken geleden zijn daden. De uitbarsting van geweld stopte bij zijn aanhouding op 1 oktober vorig jaar. Vlak daarvoor had hij voor de ogen van hun 11-jarige dochter zijn vriendin meerdere keren in haar rug en nek gestoken.

De man heeft twee keer geprobeerd zijn vrouw om het leven te brengen. De eerste keer door haar keel dicht te knijpen, de tweede keer door haar met verschillende messen haar in haar nek en rug te steken. Hun 11-jarige dochtertje lag in bed toen ze haar vader 'ik ga je dood maken', hoorde schreeuwen. Het kind kwam daarop naar beneden en probeerde tussenbeide te komen. Ze pakte daarbij zelfs een mes uit de keuken, maar het lukte haar niet haar vader te steken omdat het mes niet scherp genoeg bleek. Uiteindelijk besloot ze maar de politie te bellen.

De 41-jarige Amsterdammer is schuldig aan een waslijst van geweld , waarvoor de rechtbank hem tien jaar cel en tbs met dwangverpleging oplegt. "Verdachte heeft zijn partner met een pistool bedreigd en verminkt door urenlang met een mes snijwonden op haar lichaam aan te brengen en een kapot bierflesje in haar gezicht te duwen, waardoor een enorm ontsierend litteken in haar gezicht en vele littekens op haar armen en benen zijn ontstaan. In plaats van hulp te zoeken voor zijn problemen voortkomend uit onder meer alcohol- en drugsgebruik, bleef verdachte het slachtoffer opzoeken", schrijft de rechtbank.

De opname van dat telefoongesprek werd twee weken geleden afgespeeld in de rechtbank. "Mijn vader valt mijn moeder aan, er is overal bloed", vertelde het meisje aan de telefoon met iemand van de alarmcentrale. "Ademt ze nog?", vraagt de vrouw. Waarop het meisje - duidelijk in paniek - antwoordt dat ze dat niet weet.

Op dat moment vluchtte de man naar zijn woning in Noord om een vuurwapen en geld op te halen. De politie had de achtervolging inmiddels ingezet waarbij de man, onder invloed van alcohol en drugs, afwisselend tussen de 30 en 140 kilometer per uur reed. Hij stond ook stil in de Coentunnel. De politie vond bij zijn aanhouding het vuurwapen, een hoeveelheid contant geld en een Rolexhorloge aan.

Overspel

H. verklaarde dat hij geweld gebruikte omdat hij bang was dat zijn vriendin tijdens zijn tijd in de cel vreemd was gegaan. Over het geweld zei hij: "Het is bizar, ik heb er geen woorden voor. Ik besef dat ik te ver heen was, ik was totaal de weg kwijt."

Het Openbaar Ministerie sprak over 'een langdurig horrorscenario' en eiste 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De rechtbank gaat daar dus in mee. De verdachte heeft twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan.