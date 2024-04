NOS: Van Praag zelf ook in de fout met Ajax-aandelen

Michael van Praag is zelf ook in de fout gegaan met de aankoop van Ajax-aandelen. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De RvC-voorzitter van de club heeft de aankoop van zijn aandelen niet doorgegeven aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM), iets wat volgens de regels wel zou moeten. Na vragen van de omroep heeft Ajax laten weten dat Van Praag inmiddels wel melding heeft gemaakt van zijn aandelen.

Het nieuws volgt een paar dagen op de bekendmaking dat directeur Alex Kroes is geschorst door de RvC, waar Van Praag voorzitter van is. Dat gebeurde nadat duidelijk werd dat Kroes aandelen kocht op het moment dat hij een mondeling akkoord had over zijn aanstelling bij de club. Omdat die aanstelling nog niet bekend was gemaakt, handelde Kroes volgens de club in voorkennis, iets wat strafbaar is.

Maar daarmee is hij dus eigenlijk te laat. Van Praag, die vier maanden geleden aan de slag ging bij Ajax, had binnen twee weken melding gemaakt moeten hebben.

Van Praag toonde zich toen zelf ook onverbiddelijk tegenover Kroes. "Hij is heel naïef. We hebben het over iets wezenlijks, maar dat ziet hij niet. Voor ons is duidelijk wat we gaan doen. We hoeven hem niet terug. Het is hier geen speeltuin."

Ajax laat aan de NOS weten dat het gaat om een 'administratieve omissie' die 'bij de markt wel bekend was'. "Zodra we erop gestuit zijn, is het meteen rechtgetrokken."