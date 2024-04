Van Praag (RvC) onverbiddelijk: "We hoeven Kroes niet terug, Ajax is geen speeltuin"

Michael van Praag, voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax, is onverbiddelijk over het aanstaande vertrek van Alex Kroes. Bij zijn aanstelling als algemeen directeur meldde Kroes hoeveel aandelen hij in de club had. Volgens Van Praag meldde hij alleen niet wanneer hij ze had gekocht. Dat de RvC hier niet naar heeft gevraagd, komt volgens Van Praag omdat ze Kroes vertrouwden: "Dit is een les voor ons. Maar de fout ligt bij Alex, het is zijn verantwoordelijkheid en hij had het moeten melden".

"Je gaat uit van vertrouwen. Hij had moeten melden wanneer hij ze gekocht had. De les voor ons is dat we dat vanaf nu wel gaan vragen. Wat ons nu overkomt willen we nooit meer. Maar de fout ligt bij Alex. Hij is actief op de beurs en had dit moeten weten", aldus Van Praag.

Kroes zei volgens Van Praag dat hij bij zijn aanstelling 42.000 aandelen te hebben. Pas veel later werd in een door Kroes gestuurd Excel-sheet ontdekt dat hij een groot deel daarvan vlak na zijn aanstelling had gekocht.

"Het doet veel met me. Ik ben op m'n knieën bij AZ geweest om te smeken of hij niet eerder kon komen"

Nadat ontdekt werd dat Kroes vlak voor zijn aanstelling de aandelen had gekocht, is Ajax met juristen in gesprek gegaan: "We kunnen dit niet afdoen als iets kleins. We hebben te maken met de CEO van een beursgenoteerd bedrijf die handelde met voorkennis", aldus Van Praag.

Dat Ajax opnieuw een tegenslag krijgt te verwerken, raakt Van Praag: "'Het doet veel met me. Ik ben ook Ajacied. Ik ben hier gekomen om rust te brengen en nu hebben we weer onrust. Dat is heel vervelend", zegt hij. "We wachten al een half jaar op hem. Ik ben op m'n knieën bij AZ geweest om te smeken of hij niet eerder kon komen. En dan nu dit".

'Kroes is heel naïef'

Kroes liet eerder vandaag weten het niet eens te zijn met zijn schorsing en vindt dat er een onafhankelijk oordeel van beurswaakhond AFM moet komen.

Maar wat Van Praag betreft is de kous af: "We hebben veel voorgesprekken gehad. Kroes is heel naïef. We hebben het over iets wezenlijks, maar dat ziet hij niet. Voor ons is duidelijk wat we gaan doen. We hoeven hem niet terug. Het is hier geen speeltuin".

Van Praag blijft ondanks alles positief: "We zetten onze schouders eronder. Het komt weer goed."