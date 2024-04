Ajax schorst directeur Alex Kroes op verdenking van handel met voorkennis, ontslag aanstaande

Ajax heeft algemeen directeur Alex Kroes per direct geschorst vanwege handel met voorkennis. Die verdenking is dusdanig ernstig dat de club van plan is de samenwerking met Kroes permanent te beëindigen. Kroes was sinds 15 maart officieel in dienst bij Ajax.

De Raad van Commissarissen (RvC) kwam erachter dat Kroes, een week voordat op 2 augustus vorig jaar bekend werd dat hij bij Ajax zou gaan werken, ruim 17 duizend aandelen in de club kocht. De RvC heeft vervolgens juridisch advies ingewonnen. Naar aanleiding daarvan acht de RvC het zeer aannemelijk dat Kroes handelde met voorkennis en dat is strafbaar.

"Het handelen van Alex Kroes is niet verenigbaar met waar we met Ajax voor staan"

"Wij zijn zeer onaangenaam verrast dat dit Ajax nu overkomt", zegt RvC-voorzitter Michael van Praag op de website van Ajax. "Want dit is zeer slecht voor de club en voor iedereen die de club een warm hart toedraagt. Het handelen van Alex Kroes is niet verenigbaar met waar we met Ajax voor staan. Het moment waarop hij de aandelen kocht maakt dat hij handelde met voorwetenschap."

Positie Kroes niet houdbaar

Van Praag zegt verder de een beursgenoteerd bedrijf zo'n overtreding van de wet niet kan tolereren. "Zeker niet als het de CEO betreft. Na zorgvuldige beraadslaging is de RvC dus tot de conclusie gekomen dat de positie van Alex als directielid van Ajax niet houdbaar is. Ik vind het belangrijk om hieraan toe te voegen dat het technische beleid zal worden voortgezet met de mensen die we daarvoor hebben en op de weg die Ajax met Alex reeds was ingeslagen."

De taken van Alex Kroes worden voorlopig door andere directieleden overgenomen. Daarnaast zal van Praag de directie tijdelijk bijstaan. Er zal op korte termijn een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) bijeengeroepen worden om de aandeelhouders te horen over het voorgenomen ontslag, meldt Ajax verder. Daarna zal de RvC een besluit nemen over het ontslag van Kroes.