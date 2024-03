Ajax-directeur Kroes: "Volgend seizoen meestrijden om titel niet realistisch"

Verwachten dat Ajax komend seizoen alweer meedoet om de landstitel, is volgens de nieuwe algemeen directeur Alex Kroes 'waarschijnlijk niet realistisch'. "Maar dat ligt ook heel erg aan deze zomer. Hoe snel je die sleuteldossiers op orde krijgt", aldus Kroes.

Alex Kroes bij de Johan Cruijff Arena op zijn eerste dag als algemeen directeur - AFC Ajax

Dat zegt hij in een interview met Ziggo Sport, het eerste interview sinds hij afgelopen vrijdag officieel in dienst trad bij Ajax. Kroes is de opvolger van de vorig jaar vertrokken Edwin van der Sar en de tijdelijk aangestelde Jan van Halst. Afgelopen zomer werd al bekend dat Kroes de belangrijke functie bij Ajax op zich zou gaan nemen, maar zijn toenmalige club AZ liet hem nog niet bij Ajax aan de slag gaan. Sinds vrijdag is Kroes, die een contract voor drie jaar heeft getekend, dan eindelijk officieel onderdeel van Ajax. Verwachtingen temperen Eerder was hij dat ook al, Kroes doorliep bijna de hele jeugdopleiding van de club, al debuteerde hij nooit in het eerste. Ook is Kroes groot Ajaxfan, vertel hij. "Ik ben vanaf m'n negende Ajacied. Als we vroeger naar het stadion gingen, toen nog De Meer, dan vroeg je je af of het 4-0 of 5-0 zou worden. En het was ook nog altijd leuk voetbal, met leuke, jonge talenten. Dat is Ajacied zijn, dat is Ajax."

Quote "Helaas hebben we het de afgelopen maanden veel te veel over Alex gehad. Ik ben blij dat het nu om Ajax kan gaan" Alex Kroes - algemeen directeur Ajax

De hoop op wonderen van Kroes zijn groot bij de fans, zeker gezien de situatie waar Ajax nu in verkeert. Maar dat wil Kroes wat temperen. "Ik ben gewoon Alex. Ik ben niks bijzonders. Het is nu zo opgeklopt. En dat is niet omdat ik zo groot ben, dat komt doordat het met Ajax zo slecht ging. En dan hebben we een soort hoop nodig. Ik ben blij dat ik er ben en dat ik kan vertellen wie ik ben, maar het gaat niet om Alex, het gaat om Ajax. Helaas hebben we het de afgelopen maanden veel te veel over Alex gehad. Ik ben blij dat het nu om Ajax kan gaan." Veelvuldig praten met Louis van Gaal Volgens Kroes is het erg belangrijk dat de rust in de club terugkeert. "Dat begint uiteindelijk ook bij sportieve prestaties, maar we weten ook dat we dat op hele korte termijn als directie niet in de hand hebben." Wel hebben de benoeming van Louis van Gaal tot adviseur van de Raad van Commissarissen (RvC) en die van Michael van Praag tot voorzitter van de RvC tot rust geleid. "Ik ga daar mee verder. Ik ga richting en structuur geven aan de club."

Alex Kroes met een deel van de technische staf op Villa Park

Wat dat inhoudt? "Dat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. En waarom. Ajax moet weer Ajax worden. En dat gebeurt alleen als iedereen binnen die hele organisatie daaraan bijdraagt." Maar dat kost wel tijd, aldus Kroes. "Ik wil dat het heel snel gaat, maar de realiteit is dat we heel wat stappen moeten zetten." Een van die stappen is het op orde krijgen van de selectie. Zoals bekend is Ajax bezig aan een van de slechtste seizoenen in de clubgeschiedenis en presteren veel spelers ondermaats.

Quote "Als jij als technisch directeur een speler haalt en die wordt door de trainer niet opgesteld, dan ben je bezig met kapitaalvernietiging" Alex Kroes - algemeen directeur Ajax

"We zullen moeten zorgen voor een betere balans in de selectie", aldus Kroes. "Wie wel of niet blijven en hoe dat vormgegeven wordt, dat moet bepaald worden. Daar ben ik zondagavond na de wedstrijd tegen Sparta nog over in gesprek geweest met Marijn Beuker en Kelvin de Lang. Daar gaat John van 't Schip zich de komende tijd nadrukkelijk mee bezig houden. Ook gaan we het daar veelvuldig over praten met Louis van Gaal en Danny Blind." Voorlopig geen nieuwe technisch directeur Een ander hoofdpijndossier is de functie van technisch directeur. Die positie is op dit moment vacant en dat gaat waarschijnlijk tot en met de zomer ook zo blijven, vertelt Kroes. "Op dit moment zijn alle ogen, ook op dat vlak, op mij gericht. En die verantwoordelijkheid pak ik volledig. De komende transferwindow neem ik die volledige verantwoordelijkheid op me, maar ik ga het niet alleen doen en ik kan het ook niet alleen doen. De mensen die ik net ook al even noemde (Beuker, De Lang, Van 't Schip, Van Gaal, Blind, red.) heb ik daarbij heel hard nodig. Zodat we de beslissingen over spelers, het elftal, de balans, gezamenlijk te nemen."

Quote "Ik heb de eindstem, maar bij voorkeur zijn ze het er met z'n vijven over eens. We moeten het echt met elkaar doen" Alex Kroes - algemeen directeur Ajax

Dan is er nog de trainer. Nu vervult John van 't Schip die functie, maar dat is in principe tot en met het eind van dit seizoen. De verwachting is dan ook dat Ajax vanaf komende zomer een nieuwe trainer heeft. Over de invulling van die positie zeg Kroes nog niks, wel maakt hij duidelijk dat de nieuwe trainer mee zal worden genomen in gesprekken over de samenstelling van de selectie. Het is iets wat afgelopen zomer mis ging, toen Sven Mislintat een karrenvracht aan spelers aantrok in wie Maurice Steijn het niet zag zitten. Bij twijfel niet doen "De trainer neemt geen eindbeslissing en heeft geen vetorecht, maar hij is wel een heel belangrijke sparringpartner. Als jij als technisch directeur een speler haalt en die wordt door de trainer niet opgesteld, dan ben je bezig met kapitaalvernietiging", zegt Kroes. "Een club als Ajax kan het zich niet veroorloven om voor vijftien of twintig miljoen euro een speler te halen, waar de trainer niet voor honderd procent achter staat, die de trainer niet met z'n ogen dicht op het veld zet. Dat is niet Ajax." "Een hoofdtrainer, de technisch directeur, maar ook de directeur voetbal, Marijn Beuker, moeten samen met het hoofd van de jeugdopleiding en het hoofd van de scouting tot een compositie komen waar iedereen achterstaat. Als er bij een speler drie mensen voor zijn, twee tegen en ik krijg dat dossier op m'n bord en er is nog twijfel, dan zeg ik: we gaan het niet doen. Dan heb ik de eindstem. Maar bij voorkeur zijn ze het er met z'n vijven over eens. We moeten het echt met elkaar doen."