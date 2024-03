Verandering op komst bij Ajax? Nieuwe directeur Alex Kroes begint vandaag aan monsterklus

Het is dag één voor Alex Kroes in zijn nieuwe functie als algemeen directeur bij Ajax. Afgelopen zomer was al duidelijk dat Kroes zou worden aangesteld, maar vanwege een concurrentiebeding in zijn contract bij AZ werd dat pas ruim een half jaar later. Nu, op zijn eerste dag, ligt er een monsterklus klaar voor de man waarvan supporters hopen dat hij Ajax weer op de rit krijgt.

De naam van Dave Vos zingt volgens de NOS binnen Ajax al een tijdje rond. De trainer van het beloftenelftal scoort hoog op de gebieden die ze binnen Ajax belangrijk vinden en zou met zijn visie ook in het plaatje als hoofdtrainer van het eerste passen. Maar er zijn ook twijfels of Vos, die tot vorig jaar alleen de rol van assistent en jeugdtrainer vervulde, al klaar is voor het hoofdtrainerschap van de Amsterdammers. Vos was dit seizoen wel eventjes assistent bij de hoofdmacht, na het ontslag van Maurice Steijn en toen Hedwiges Maduro de honneurs waarnam. Toen Van 't Schip het roer overnam ging Vos weer terug naar Jong Ajax.

Wie de trainer moet worden die Ajax na een dramatisch seizoen weer moet laten voetballen, is nog niet duidelijk. Volgens de NOS staan bij Kroes drie Nederlandse namen op het lijstje: Dave Vos, Pepijn Lijnders en Pascal Jansen. Laatst genoemde werkte al eerder met Kroes als hoofdtrainer bij AZ en werd laatst gespot in een skybox in de Johan Cruijff Arena. Jansen werd echter begin dit jaar ontslagen bij AZ, maar toen was Kroes al een tijdje niet meer aan het werk voor de club.

De vervanger van trainer John van 't Schip, is dossier nummer één waar Kroes zich de komende tijd over moet buigen. Gisteren liet de oefenmeester op de persconferentie weten dat hij zijn klus dit seizoen wel af wil maken, maar het was al bekend dat hij aan het einde van dit seizoen een andere rol zou krijgen binnen de organisatie.

Kroes is de vervanger van de vorig jaar vertrokken Edwin van der Sar en de tijdelijk aangestelde Jan van Halst. De geboren Utrechter was eerder directeur bij Go Ahead Eagles en bij AZ. Bij de Eagles besteedde Kroes vooral aandacht aan het financieel gezond laten worden van de club, wat lukte, en bij AZ moest hij een nieuwe clubstrategie ontwikkelen. In Amsterdam staat er ook een behoorlijk takenpakket voor hem klaar.

Wie ook een belangrijke rol gaat krijgen bij de nog te aanstellen hoofdtrainer, is de nog te aanstellen directeur voetbalzaken die over de transfers gaat. Sinds het vertrek van Sven Mislintat is hoofdscout Kelvin de Lang verantwoordelijk voor de transfers en contractverlengingen bij Ajax. De Amsterdammers zouden hem willen belonen voor zijn werk om het permanent over de voetbalzaken te laten beslissen. De Lang haalde van de winter namelijk Jordan Henderson binnen en onderhandelde met toptalent en sterkhouder Jorrel Hato over zijn contractverlenging. Of de hoofdscout naast Marijn Beuker gaat werken als een directeursduo moet de komende periode duidelijk worden.

Een laatste naam die aan Ajax wordt gelinkt, is die van Erik ten Hag. De oud-trainer van de Amsterdammers zit bij het door Kroes opgerichte zaakwaarnemerskantoor SEG en kent een minder seizoen bij zijn huidige club Manchester United. "Maar net zoals eerder genoemde namen is dat nog allesbehalve zeker", aldus de NOS.

De laatste naam waar Kroes naar zou kijken is die van Pepijn Lijnders. De assistent van vertrekkend Liverpool-trainer Jürgen Klopp gaat zelf ook weg bij de Reds en zou de komende interlandperiode met zijn zaakwaarnemer om tafel gaan om te kijken naar alle mogelijkheden voor dit seizoen. Of Lijnders naar Amsterdam zou komen voor een functie als hoofdtrainer of assistent, is niet duidelijk.

Het pijndossier dat de selectie heet

Het laatste dossier waar Kroes zich voor de start van het nieuwe dossier over moet gaan buigen is de huidige selectie. Mislintat trok van de zomer een recordaantal spelers aan, maar over de kwaliteiten van de nieuwkomers is veel kritiek onder supporters. De NOS weet dan ook te melden dat veel van de zomeraankopen op de nominatie staan om weer te vertrekken, al is het de vraag of dat lukt met de jarenlange contracten die zij hebben gekregen.

De zaakwaarnemers zijn volgens de omroep in ieder geval al op de hoogte gesteld door de Amsterdammers. Zelf noemde Kroes in het boek 'Ajax in crisis' de afgelopen transferperiode verschrikkelijk. "Vier linkerverdedigers en geen enkele rechtsbuiten. Het is echt verschrikkelijk." Wat er ook gaat gebeuren met de selectie, de bedoeling is dat Kroes de bezem er doorheen gaat halen.