Van der Sar stapt op als algemeen directeur bij Ajax: "Na elf jaar in de directie ben ik op"

"Na bijna elf jaar in de directie ben ik op. We hebben hele mooie dingen meegemaakt, maar het is ook een ongelooflijk zware periode geweest", reageert Van der Sar op zijn vertrek. "Ik heb nu behoefte om afstand te nemen, tot rust te komen en om andere dingen te gaan doen. Het voelt niet goed om de komende periode beslissingen te moeten nemen die over de toekomst van deze mooie club gaan. Vandaar mijn besluit om nu te stoppen."

Onder vuur bij supporters

Van der Sar trad als 2016 aan als de algemeen directeur van de Amsterdammers en behaalde met onder andere het halen van de Europa League-finale en een prachtig Champions League-seizoen successen met Ajax. Hij maakte sinds 2012 deel uit van het directieteam van Ajax. Daar begon hij als directeur marketing. Het contract van Van der Sar liep nog tot medio 2025.

Maar dit seizoen van de Amsterdammers verliep dramatisch en Van der Sar lag al maanden onder vuur bij de supporters. Zo werd hij tijdens het afscheid van Michael Reiziger en Maarten Stekelenburg uitgefloten door de fans. Dat kwam onder andere door het aanstellen, en uiteindelijk het ontslag, van Alfred Schreuder, de aankoop van spelers die niet rendeerden én de derde plaats in de competitie. De algemeen directeur houdt de eer aan zichzelf en vertrekt uit eigen beweging bij de club.

RvC zag Van der Sar graag blijven

De RvC zag Van der Sar liever blijven als algemeen directeur van de club. "Het afgelopen seizoen is niet representatief voor de totale periode van Ajax onder zijn leiding", reageert RvC-voorzitter Pier Eringa. "De club heeft heel veel successen meegemaakt, is enorm gegroeid en heeft ook internationaal aan aanzien gewonnen."

Eringa laat weten dat Van der Sar tot augustus beschikbaar blijft voor de overdracht en eventueel advies, zijn taken worden nu overgenomen door de zittende directie. Bestaand uit Menno Geelen (commercieel directeur), Maurits Hendriks (Chief Sports Officer), Susan Lenderink (financieel directeur) en Sven Mislintat (directeur voetbalzaken). Ajax verwacht na 1 augustus spoedig de nieuwe samenstelling van de directie bekend te kunnen maken. De club wil het liefst opnieuw iemand met een Ajax-achtergrond in de directie.