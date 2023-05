Kale en Kokkie over het rampseizoen van Ajax: "Een Ajax onwaardig seizoen"

Kokkie is twee weken geleden geopereerd aan zijn knie. Hierdoor heeft hij de afgelopen afleveringen overgeslagen, maar vandaag was hij via een filmpje toch aanwezig. Kokkie is dan ook meteen duidelijk: "Dit was gewoon echt een Ajax onwaardig seizoen", vertelt hij vanaf zijn dakterras. Kale zit in zijn tuin en is het roerend eens met Kokkie: "Dit was een inktzwart seizoen".

Ajax verloor met zeer matig voetbal ook de laatste wedstrijd van FC Twente. "Ik zag ook totaal geen plezier", vertelt Kokkie. "Wat was er met Rulli aan de hand", vraagt Kale zich af. "Die deed echt alles fout".

Al met al was het een seizoen om snel te vergeten voor Ajaxfans. "Dit soort seizoenen zitten er tussen, maar volgend jaar kan het gewoon weer beter gaan", aldus Kokkie over het rampzalige seizoen.