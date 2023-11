Schrijver ziet Ajax lange tijd niet meer opveren: "Dit is een structurele crisis"

Het boek 'Ajax in crisis' beschrijft de afgelopen maanden waarin de club afgleed van Europese topclub, tot zelfs even hekkensluiter van de eredivisie. Schrijver Menno de Galan is stellig dat Ajax zich op korte termijn niet kan herstellen. "Nee, daar ben ik van overtuigd, want dit is een structurele crisis."

In zijn boek schetst De Galan hoe het verval zover heeft kunnen komen en hij ziet het gedwongen vertrek van technisch directeur Marc Overmars na grensoverschrijdend gedrag als startpunt. Waar Overmars met name een rol speelt in het succes, zijn onder andere Edwin van der Sar en later Sven Mislintat verantwoordelijk voor de crisis, zo blijkt uit het boek. Alles wat er na het vertrek van Overmars is gebeurd noemt De Galan 'een enkeltje afgrond'.

En of het als supporter leuk is om het boek te lezen? "Vreselijk, en ook een drama", aldus De Galan. "Aan de andere kant zou je kunnen zeggen: wellicht ook een openbaring. Je leest nu als fan nu niet wat andere journalisten er over vinden, maar wat Ajax intern heeft gedaan."

Journalist, schrijven én Ajaxsupporter Menno de Galan was bezig met een ander boek, maar doordat hij door een bestuurder van Ajax werd benaderd die graag zijn verhaal wilde vertellen, besloot hij deze zomer toch te beginnen aan dit boek. En tijdens het schrijven raakt de recordkampioen van Nederland steeds dieper in de problemen en blijft er van topclub Ajax weinig over. "Het is aan alle kanten zo ingestort, dat was ook voor mij een verrassing", geeft hij aan.

Bijzonder is de stelligheid van toekomstig Algemeen Directeur Alex Kroes. Hij start in maart 2024 bij Ajax, maar laat zich in het boek fel en negatief uit over bepaalde zaken. Kroes noemt de ontslagen technisch directeur Sven Mislintat een ‘meesteroplichter, een charmante zwendelaar’. Ook ziet hij de afgelopen twee transferperiodes als ‘de slechtste uit de geschiedenis van de club.’

Woede

Op de vraag of dat niet opvallend is, dat een toekomstig directeur zich nu al zo uitlaat over de club waar hij nog aan het werk moet gaan, zegt auteur Menno de Galan: "U moet niet vergeten dat hij in de running was als technisch directeur, dus als opvolger van Overmars. Dat is hij niet geworden en hij heeft zelf het idee dat hij gepiepeld is." Daarmee doelt Kroes op toenmalig RVC-voorman Leen Meijaard en op toenmalig directeur Edwin van der Sar.

Die woede over de gang van zaken zijn volgens De Galan reden waarom hij zich toch zo fel uitlaat over Ajax. "Hij was nog steeds zo kwaad dat moet eruit", geeft De Galan aan. "En misschien is het ook karakterologisch dat hij uitgesproken is, geen meel in de mond heeft, een duidelijke mening heeft en ook bereid is om zich daarover uit te spreken."

Structurele crisis

De bestuurlijke chaos, de tegenvallende prestaties op het veld. Het is momenteel verre van hoopvol, maar wat betekent dit voor de toekomst? Volgens De Galan zal Ajax niet snel weer de succesvolle club zijn die het de afgelopen jaren geweest is. "Dit is een structurele crisis", reageert De Galan. "Het is niet pessimistisch, maar fel realistisch. Ik ben ruim een halve eeuw supporter van Ajax. Dat iets zo snel in elkaar kon storten dat ogenschijnlijk zo goed in elkaar zat had ik niet verwacht. Het is simpeler om dingen te vernietigen dan weer op te bouwen."