'Pas heel laat twijfels bij voormalig RvC-voorzitter Pier Eringa over handelen Mislintat'

Voormalig Ajax-president-commissaris Pier Eringa zegt in een interview met NRC pas 'heel laat' twijfels te hebben gekregen over ex-technisch directeur Sven Mislintat en zijn handelswijze bij Ajax. In het interview vertelt Eringa dat het eerste signaal over Mislintats ogenschijnlijk obscure transfers pas eind augustus bij de Raad van Commissarissen (RvC) binnenkwam, toen de competitie al was begonnen.

De inmiddels afgetreden RvC-voorzitter blikt in het interview terug op zijn korte tijd bij de club. Daarnaast vertelt hij dat de RvC lange tijd 'geen twijfels' heeft gehad over de transfers van Mislintat. "We hadden geen andere signalen dan dat de transfers gewoon clean waren. Nu moet blijken of dat echt wel zo is," aldus Eringa in NRC.

Pas toen trainer Steijn zich uitsprak na een tegenvallende seizoenstart werd er een signaal afgegeven richting de RvC. "Toen kwam Steijn eroverheen: ik heb het gevoel dat ik overruled ben. Dat was voor ons wel een heel belangrijk signaal: ow, ow, wat is hier gebeurd?" zegt Eringa tegen de krant.

Reconstructie

Uit een uitgebreide reconstructie van de krant bleek vorige week dat directieleden van Ajax op het moment dat Mislintat een contract kreeg wisten dat ze een risico namen. Mensen die de Duitser uit eerdere functies kenden, zouden de club namelijk gewaarschuwd hebben dat hij soms moeilijk zou zijn om mee samen te werken.

In het interview zegt Eringa dat de RvC 'zicht had op zijn kwaliteiten en aandachtspunten'. Wel geeft hij toe dat het 'met de kennis van nu' Mislintat 'strakker' had gemoeten.