'Ajax kreeg uit Stuttgart waarschuwingen over handelswijze Mislintat'

Ajax zou vlak voor het aantrekken van Sven Mislintat meerdere waarschuwingen hebben gekregen over de handelswijze van de technisch directeur. Dat blijkt uit een reconstructie van NRC . "We hebben misschien signalen gemist", zegt een bestuurslid achteraf tegen de krant.

Mislintat werd in april aangesteld bij Ajax. Door het onverwachte vertrek van algemeen directeur Edwin van der Sar kreeg hij volledig de regie over het transferbeleid. De afgelopen transferperiode werd één van de roerigste uit de clubgeschiedenis: er werd voor bijna 110 miljoen euro in twaalf nieuwe spelers geïnvesteerd. Na slechte resultaten in de competitie en nieuws over mogelijke belangenverstrengeling werd Mislintat ontslagen. Volgens Ajax omdat er 'breed draagvlak' miste voor de technisch directeur.

Zowel in de scouting als in de technische staf, stelt Mislintat 'eigen mannetjes' aan. Twee oude bekenden uit zijn tijd bij Stuttgart. Eén van hen, Uli Schier, krijgt meer bevoegdheden dan de scouts die al langere tijd bij de club werken. Die hebben grote twijfels bij de aankopen die gedaan worden en zien verbaasd toe hoe de RvC alle transfersommen goedkeurt.

Nadat Edwin van der Sar in mei onverwacht aankondigt dat hij vertrekt en er niet snel een vervanger kan worden gevonden, zal Mislintat bij Ajax die ruimte juist wel krijgen. In de zomer, als de transfermarkt op volle toeren draait, zorgt dat voor onrust, schrijft NRC.

Ook tussen trainer Maurice Steijn en Mislintat ontstaan spanningen. Steijn maakt zich hard voor de komst van Nick Oleij, Nicolas Tagliafico en Thiago Almada. Mislintat koopt geen van de drie, maar gaat voor Georges Mikautadze, die overkomt van Metz uit het tweede niveau van Frankrijk en 16 miljoen euro moet kosten. Na een verhitte discussie spreken ze af dat Mislintat zich richt op de samenstelling van de selectie en Steijn zich vooral bezighoudt met de opstelling.

'Signalen gemist'

Dat het niet lijkt te boteren tussen de twee, komt niet lang daarna, tijdens een persconferentie na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-0), aan het licht. In het duel met de Limburgse laagvlieger, waarin veel nieuwe spelers ingepast moeten worden, maakt Ajax een povere indruk.

Steijn laat na afloop doorschemeren dat hij maar weinig te zeggen heeft gehad over het aankoopbeleid. "Wij hebben als staf onze ideeën neergelegd, alleen Sven Mislintat heeft daarin andere keuzes gemaakt", zijn de woorden van de trainer.

Dat de trainer zich mogelijk niet kan vinden, is op dat moment ook nieuws voor de directie en de RvC. "We hebben misschien signalen gemist", reflecteert één van de bestuurders in NRC.

Terug naar Duitsland

De situatie rondom Mislintat wordt onhoudbaar nadat duidelijk wordt dat Mislintat op de slotdag van de transferperiode linksback Borna Sosa heeft gekocht via een Duits zaakwaarnemerskantoor, dat aandelen bezit in een privébedrijf van hemzelf. Ajax laat weten dat het de zaak zal laten onderzoeken.

Een week later wordt Ajax afgedroogd in de Klassieker. Uit de reconstructie blijkt nu dat Mislintat al in de auto naar Duitsland zit op het moment dat die wedstrijd door wangedrag van supporters wordt stilgelegd. Later die avond wordt duidelijk dat Mislintat is ontslagen.