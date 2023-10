Ajax draagt Michael van Praag voor als voorzitter RvC, Jan van Halst stopt in maart

Afgelopen woensdag maakte de Amsterdamse club bekend dat Pier Eringa besloot terug te treden als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax.

Zojuist maakte de club bekend dat Michael van Praag wordt voorgedragen als opvolger van Eringa, die formeel per morgen aftreedt als voorzitter van de RvC. Van Praag was tussen 1989 en 2003 als bestuurder aan Ajax verbonden.

Naast Van Praag draagt de RvC Leo van Wijk aan als lid. Van Wijk is een bekend gezicht binnen Ajax. In 2012 werd hij benoemd tot lid van de RvC en van 2016 tot 2020 was hij bovendien voorzitter van het bestuursorgaan.

Ook laat Ajax weten dat Jan van Halst aan de RvC heeft laten weten het niet meer zuiver te vinden om na 15 maart volgend jaar - wanneer zijn tijdelijke dienstverband als directeur algemene zaken afloopt - terug te keren in de RvC.

Over de voordracht van Van Praag en Van Wijk wordt besloten op 17 november dit jaar, tijdens de AVA.