Ajax vol debutanten komt niet verder dan doelpuntloos gelijkspel in Sittard

Ajax is er vanmiddag niet in geslaagd om te winnen van Fortuna Sittard. In Limburg kwam het team van Maurice Steijn, die vijf spelers liet debuteren, niet verder dan 0-0. Na het eerdere puntverlies tegen Excelsior staat Ajax nu na drie competitiewedstrijden op vijf punten.

Met Gaston Ávila, Georges Mikautadze en Josip Sutalo stonden er drie debutanten aan de aftrap. Sutalo kreeg bij afwezigheid van de geblesseerde Steven Bergwijn zelfs direct de aanvoerdersband om z'n arm. De IJslander Kristian Hlynsson maakte zijn basisdebuut voor Ajax. Ten opzichte van de met 0-1 verloren Europa League-wedstrijd tegen Ludogorets verdwenen behalve Bergwijn ook Jakov Medic, Kenneth Taylor en Owen Wijndal uit de basis. Wijndal zat niet eens bij de selectie.

Strafschop huizenhoog over

Na een openingsfase zonder grote kansen aan beide kanten kreeg Fortuna na acht minuten dé kans om op 1-0 te komen. Na een te laat ingezette tackle van Devyne Rensch op Tijjani Noslin legde scheidsrechter Sander van der Eijk de bal namelijk op de stip. Noslin ging zelf achter de bal staan, maar schoot meters over. Voor de rest gebeurde er in de eerste helft erg weinig. Op slag van rust wist Brian Brobbey nog wel te scoren, maar dat deed hij vanuit buitenspelpositie en dus werd de goal afgekeurd.

De eerste echte kans voor Ajax was een kleine tien minuten na rust voor linksback Ávila. De Argentijn kreeg de bal uit de kluts voor zijn voeten, maar hij plaatste de bal net langs de goal van Fortuna. Na ruim een uur bracht Steijn met Chuba Akpom en Anton Gaaei nog twee nieuwe aankopen binnen de lijnen. Zij kwamen het veld in voor Brobbey en Rensch.

Nieuw puntenverlies

Maar ook daarna lukte het Ajax niet om grote kansen te creëren. Jay Gorter stond in de 64e minuut goed op te letten toen Noslin een paar verdedigers passeerde. Zo bleef het 0-0. Ook in de rest van de wedstrijd vielen er geen goals, waardoor Ajax voor de tweede keer dit seizoen punten laat liggen in de Eredivisie. Twee weken geleden gebeurde dat ook op bezoek bij Excelsior.

Vanwege een interlandperiode is er komend weekend geen speelronde in de Eredivisie. De eerstvolgende keer dat Ajax in actie komt is over twee weken, op 17 september. Een week later staat in de Johan Cruijff Arena de eerste Klassieker van het seizoen op het programma. Tussendoor speelt Ajax, ook in de Arena, tegen Olympique Marseille in de Europa League.