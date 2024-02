Voetbaldirecteur Beuker wil Champions League winnen met Ajax: "Begint met bepaalde gekheid"

Ajax mag dan even in een minder seizoen zitten, maar als het aan Martijn Beuker ligt, richt de club zijn pijlen snel weer op de Champions League. Niet alleen om mee te doen, maar ook om te winnen, vertelt hij in de podcast Gamechangers.

"Mijn persoonlijke ambitie is om de Champions League te winnen", zegt Beuker wanneer hem gevraagd wordt wat zijn doel met Ajax is. Ik hoef niet van de daken te schreeuwen dat het per se volgend jaar moet gebeuren, maar het forceert het een hele organisatie om op een bepaalde manier te denken: dat we in elk detail echt het hoogste niveau hebben, anders gaat dat ons niet lukken tegen teams met veel meer geld."

Beuker kwam eerder dit seizoen op voorspraak van Louis van Gaal, die de Raad van Commissarissen adviseert, naar Ajax. Bij de club bekleed hij een nieuwe functie, die van directeur voetbal. Daarin pakt hij een deel van de taken op die eerder door een technisch directeur opgepakt werden. Waar de beoogde td van Ajax zich gaat richten op de transferonderhandelingen, moet Beuker zich meer op de langetermijnzaken richten.

Gogme

Beuker denkt dat Ajax voetbaltechnisch nog altijd het verschil kan maken, op een manier die vergelijkbaar is met die van het Ajax uit de jaren 70, 80 en 90. "Voor mij is de Ajax-speler iemand met gogme. Die het spel op hoge snelheid kan lezen. Iemand met zachte voetjes die slimme keuzes kan maken. Tegenwoordig is zijn spelers fysiek en techniek buitengewoon vaardig, het onderscheid maak je met spelers die slim zijn."

"Het begint met een bepaalde gekheid", geeft Beuker toe, "Maar en aantal jaar geleden is aangetoond dat je dicht bij kan komen."