Nieuwe Ajax-directeur Kroes mag in maart 2024 aan de slag

Alex Kroes, de man die begin augustus bij Ajax werd aangedragen als de nieuwe algemeen directeur, kan in maart volgend jaar aan de slag. Dat maken Ajax en zijn vorige club AZ vandaag bekend.

De komst van Kroes werd vorige maand al bekendgemaakt. Maar omdat in zijn contract stond dat hij niet binnen een jaar na zijn vertrek bij AZ bij een andere club kon beginnen, had het mogelijk ook een jaar kunnen duren voordat hij in Amsterdam aan de slag zou gaan.