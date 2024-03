Ajax-directeur Kroes te gast bij uitverkochte theatershow van Kale & Kokkie

Kale & Kokkie zijn het theater in gegaan omdat ze als duo veertien jaar bestaan, een mijlpaal die voor Ajacieden natuurlijk veel meer als een jubileum voelt dan tien of vijftien jaar. Bij een jubileum horen ook speciale gasten, waaronder dus Ajax-directeur Kroes.

Kroes ging in gesprek met de analisten over zijn Ajax-jeugd, de keer dat hij ballenjongen bij een wedstrijd en zijn mooiste herinnering aan Ajax. Dat was toen de Amsterdammers in 1987 de finale van de Europa Cup II wonnen. Ook werd er gesproken over zijn nieuwe rol. Veel Ajax-supporters zien hem als de redder van de club, maar Kroes vindt dat niet. Ook ging het nog over een oude bekende: het oude Ajax-logo. De nieuwe directeur is daar fan van.

Snel uitverkocht

Kale & Kokkie kondigden begin december aan dat ze het theater ingingen voor een jubileumshow. Op maandag 8 januari gingen de kaarten voor de show in de verkoop, binnen drie dagen was de grote zaal van het DeLaMar stijf uitverkocht.

De Kale & Kokkie-aflevering van morgen staat in het teken van de theatershow.