Kale & Kokkie en de grote aankondiging: "We gaan het theater in"

Onze Kale en Kokkie zijn hot. Ze zijn zelfs zo populair dat het duo de overstap naar het theater gaat wagen. Op 28 maart moet dat gebeuren in het DeLaMar Theater in het centrum van de stad. Vandaag gingen ze alvast sfeer proeven op het podium van het Concertgebouw. En je zou het bijna vergeten, maar Ajax speelde afgelopen zondag ook gewoon tegen Sparta. Er is weliswaar gewonnen, maar echt tevreden zijn de mannen niet.