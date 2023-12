Goede eerste helft is voldoende voor driepunter Ajax tegen Sparta

Sparta kreeg brutaal de eerste mogelijkheid. Tobias Lauritsen kopte met een zweefduik de bal richting Ajax-doel. Diant Ramaj redt katachtig. Toch nam Ajax de leiding tegen de Spartanen. Kristian Hlynsson passte naar Kenneth Taylor en hij vond met een hakje Brian Brobbey. De spits, die de afgelopen weken in vorm is, schoot uit de draai raak: 1-0. Na de openingstreffer bleef Ajax de gevaarlijkste ploeg. Zo werd een poging van Brobbey door een verdediger geblokt, schoot Jorrel Hato vol op Nick Olij en ging een kopbal van Steven Bergwijn rakelings naast.

Het goede spel in de openingsfase kon Ajax niet vasthouden en Sparta kroop steeds meer uit de schulp. Tijs Velthuis kreeg twee opgelegde kansen uit corners, maar beide keren liep het voor Ajax goed af. De Amsterdammers namen na deze kortstondige storm het initiatief weer over en creëerden mogelijkheden via Berghuis (schot op Olij), Bergwijn (over het doel) en Hlynsson (naast). Brobbey versierde vlak voor rust een penalty, die gretig werd benut door Bergwijn: 2-0.