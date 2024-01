Theatershow Kale en Kokkie binnen 3 dagen stijf uitverkocht: "Gaan er een feest van maken"

De theatershow van Ajaxfans Kale en Kokkie op 24 maart is helemaal uitverkocht. De bijna duizend tickets voor de show in het DeLaMar-theater gingen maandag om 12.00 uur in de verkoop.

"Ik zit net aan de champagne", zegt Kale als we hem woensdagavond al even bellen voor een eerste reactie. "Ik heb meteen Kokkie aan de lijn gehad net. Twee dagen geleden pas gingen de tickets in de verkoop en nu is het al uitverkocht. Dat vind ik onwerkelijk en ongelofelijk eervol. We gaan er een feest van maken."

Veertien jaar

De twee gaan het theater in omdat ze als duo veertien jaar bestaan, een mijlpaal die voor Ajacieden natuurlijk veel meer als een jubileum voelt dan tien of vijftien jaar. Behalve Kale en Kokkie zelf komen er ook een aantal bijzondere gasten. De avond wordt gepresenteerd door oud-AT5'er Hidde van Warmerdam.