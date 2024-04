Stad nl Bewoner na explosie in Noord: "Als één van ons in de gang was, was die eraan gegaan"

Het was behoorlijk onrustig vanochtend in de Vogelbuurt in Noord. Eerst probeerde iemand een woning in de Sijsjesstraat te beschieten. Een paar uur later, rond 6.00 uur, volgde een explosie die voor flink wat schade heeft gezorgd. In het huis woont een gezin van vijf en niemand raakte gewond, al is dat volgens de vader bijna een wonder. "Het is verschrikkelijk. Niemand wil dit meemaken."

AT5

Camerabeelden De vader was 's nachts al naar het politiebureau gegaan, zegt hij. Op de camerabeelden van de camera die voor de deur hangt, zag hij dat iemand hun huis had geprobeerd te beschieten. "Rond kwart voor drie is er iemand met een pistool. Hij wil schieten op de deur, maar het pistool hapert. Hij probeert het voor elkaar te krijgen, maar het lukt niet en dan rent hij weg." 'Knoeperhard' De buurt wordt vervolgens rond zessen wakker geschud door een explosie. "Het was echt knoeperhard", zegt een van de buren. Een ander noemt het 'heftig'. "Dit is ook geen tijd dat iedereen op bed ligt", zegt ze. "Er is best een kans dat je in de gang staat en dat er dus iemand wordt geraakt. Bizar." Zo vertelt de vader dat zijn vrouw en hij dus al wakker waren. "Ik was aan het bidden. Ik zei net de laatste woorden van het gebed toen ik die knal hoorde." Zijn vrouw was zich aan het klaarmaken, vertelt hij. Zijn dochter en zoon lagen nog in bed. "Ik hoor mijn dochter huilen en schreeuwen: 'papa! papa!', dus ik ging haar eerst kalmeren."

Quote "Hoe dit komt? Ik weet het niet. Wij hebben geen ruzie" bewoner van het huis

Niemand raakte gewond. Wel is de deur vernield, zijn een ruit en de gevel kapot en is er schade in de gang. "Hoe dit komt? Ik weet het niet", zegt de vader. "Wij hebben geen ruzie. Mijn jongste zoon is 13. Die zit op het vmbo. Mijn oudste zoon is 23. Die zit niet in het criminele circuit. Mijn dochter, net zo." Ook de buren zouden niet weten waardoor iemand het op het gezin gemunt heeft. "Vreselijk, dit", zegt iemand. "Wie haalt het in zijn hoofd?" Een ander vindt het ook 'afschuwelijk'. "Ik hoop dat alles goed komt." Er zijn vooralsnog geen verdachten aangehouden. De politie vraagt daarom getuigen of mensen die meer weten om zich te melden.

