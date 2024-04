Cruijff Run tijdens de Klassieker: "We gaan extra snel rennen om te kunnen kijken''

"Een beetje Ajax vermijden", aldus één van de deelnemers bij de start van de jaarlijkse Cruijff Run. Dit jaar is de loop ongelukkig gepland, precies tijdens de Klassieker. De deelnemers trokken zich hier niets van aan, want de dag stond in het teken van het goede doel: geld inzamelen om kinderen met een handicap te laten sporten.