De ontvoering van peuter Insiya: hoger beroep tegen vader start vandaag

Bijna acht jaar nadat peuter Insiya werd ontvoerd uit de Watergraafsmeer, start vandaag de behandeling van het hoger beroep. Het meisje werd in 2016 uit de woning van haar oma meegenomen en illegaal meegesmokkeld naar India. De ontvoering was in opdracht van Insiya's vader, Shehzad Hemani. Hij kreeg 9 jaar cel, maar ondanks een internationaal opsporingsbevel en een dwangsom verblijft de man nog altijd in India, vermoedelijk samen met Insiya.

"Mama zal altijd blijven zoeken naar je en mama zal nooit stoppen voor je te vechten", begint Nadia Rashid haar zoveelste videoboodschap gericht aan haar dochter Insiya. De peuter werd in 2016 door een groep mannen ontvoerd uit de woning van haar oma in Watergraafsmeer en illegaal meegesmokkeld naar India. De ontvoering was in opdracht van Insiya's vader, Shehzad Hemani. En hoewel moeder Nadia Rashid al jarenlang vecht om haar dochter terug naar Nederland te halen, verblijft ze nog altijd in India.

'Operatie Barney'

Insiya's vader werd in 2020 bij verstek veroordeeld, hij is ook in India, tot negen jaar cel voor de ontvoering en het onttrekken van zijn dochter aan het ouderlijk gezag. "De vader van het meisje gaf de opdracht tot de ontvoering en bereidde deze samen met de neef en zes andere verdachten nauwkeurig voor, onder andere in de vorm van een plan van aanpak met de titel “operatie Barney”.

In dit plan werd rekening gehouden met het gebruik van geweld. Daarnaast was de datum van de ontvoering was bovendien zeer specifiek gekozen, één dag voor de zitting rondom de voogdij over Insiya. De vader gaf aan de andere daders een ‘starterspakket’ met informatie uit eerdere observaties en financierde bovendien de hele operatie", schreef de rechtbank eerder in haar vonnis.

De ontvoering

Door zich voor te doen als een medewerker van de sociale dienst, kon één van de mannen de woning binnendringen. Toen hij eenmaal binnen was, kwamen nog eens twee mannen binnen. Eén van hen was gewapend met een taser en tie-wraps en trad op als ‘deurstopper’, met als doel de andere twee mannen met het meisje te laten ontkomen.

De neef van Hemani pakte het meisje op en nam haar mee naar een auto die klaarstond. Een tante van Insiya en haar oma verzetten zich tegen de ontvoering en met behulp van een buurman kon de 'deurstopper' direct worden aangehouden. De andere twee mannen wisten te ontkomen met het meisje.

De vader van Insiya ging tegen de uitspraak in hoger beroep. Hoewel er inmiddels een internationaal opsporingsbevel is uitgezet voor de vader en premier Rutte de zaak heeft besproken met de minister-president van India, zijn de verdachte vader en dochter Insiya nog altijd niet terug. India levert namelijk geen onderdanen uit aan Nederland.

Bekijk hieronder de reconstructie van de ontvoering van Insiya: