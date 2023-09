Zeven jaar na ontvoering deelt moeder Insiya oproep: "Mama zal nooit stoppen met zoeken"

Vandaag is het zeven jaar geleden dat Insiya als tweejarige peuter bruut ontvoerd werd uit de woning van haar oma in Watergraafsmeer. Met een videoboodschap spreekt haar moeder Nadia Rashid haar nu direct aan, in de hoop dat de video massaal gedeeld wordt en bij Insiya zelf terechtkomt.

Opdrachtgever van de ontvoering was Insiya's vader Shehzad H. Samen met zijn neef en zes andere verdachten bereidde hij de actie nauwkeurig voor. Hij is hiervoor in 2020 veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf. Omdat hij niet in Nederland is, kan hij zijn straf niet uitzitten.

Insiya is nu negen jaar oud. Ondanks pogingen van haar moeders advocaat, de Nederlandse politiek én het Nederlandse koningshuis is het nog steeds niet gelukt het meisje terug te brengen naar haar moeder.

AT5 maakte vorig jaar een reconstructie van de ontvoering en de nasleep.