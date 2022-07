Wat kan er nog gedaan worden om de ontvoerde Insiya terug te brengen naar Nederland? "Ik blijf vechten"

Een internationaal opsporingsbevel, negen jaar gevangenisstraf en bemoeienis op het hoogste koninklijke en politieke niveau hebben er nog altijd niet voor gezorgd dat de ontvoerde Insiya terug is in Nederland. Voor advocaat Peter Plasman is het helder: "Het lijkt me een zekerheid dat ze terugkomt want het meisje wordt ouder en ouder en gaat nu al hard richting een leeftijd dat er vragen gaan komen." Deel twee van de AT5-reconstructie van de ontvoering van Insiya.

"Moet je eens nagaan, Insiya is nu 8 jaar. Alle kinderen gaan op een gegeven moment zichzelf googelen. Als Insiya dat doet, dan ziet zij: ik heb een moeder, die is naar mij op zoek en die zal niet stoppen totdat ik terug bij haar ben", zegt Nadia Rashid. Insiya werd bijna zes jaar geleden op 2-jarige leeftijd op brute wijze ontvoerd uit een woning in de Watergraafsmeer en illegaal meegesmokkeld naar India door haar vader, Shehzad Hemani.

Waarom Insiya nog niet terug is? "Dat komt in de kern omdat India niet meewerkt aan de terugkeer van Insiya en ook niet aan de berechting van de vader in Nederland", legt advocaat Peter Plasman uit. Misdaadverslaggever John van den Heuvel betreurt vooral dat de vader van Insiya nergens aan meewerkt. "Hij houdt zich gewoon niet aan allerlei rechterlijke uitspraken ook in India over bijvoorbeeld contactherstel tussen moeder en Insiya. Dat vind ik wel heel kwalijk."

Minister-president Mark Rutte heeft zich de afgelopen jaren mede ingezet om contactherstel of terugkeer van Insiya te realiseren. In een interview met John van den Heuvel geeft hij aan hoop te hebben, maar geen zekerheid. "Wat we doen is iedere keer als een druppeltje op een steen in beweging te krijgen maar ik ga hier niet tegen jou of tegen Nederland zeggen: dit komt echt wel goed. Dat weet ik niet zeker."

Volgens advocaat Peter Plasman is er toegezegd dat er politieke druk zal worden blijven uitgeoefend: "Het is beloofd en er is gezegd dat men er zich mee bezig zal houden totdat het meisje terug is."