Al bijna zes jaar ontvoerd: wat is er allemaal gedaan om Insiya terug te krijgen naar Nederland?

Negen jaar gevangenisstraf, een internationaal opsporingsbevel en €10.000 boete voor iedere dag dat Insiya illegaal in India wordt vastgehouden. Dit zijn slechts enkele rechterlijke uitspraken tegen de vader van Insiya Hemani. Vandaag vindt het hoger beroep plaats. Bijna zes jaar geleden wordt de dan 2-jarige Insiya op brute wijze ontvoerd uit een woning in de Watergraafsmeer en illegaal meegesmokkeld naar India. AT5 zocht uit hoe het komt dat, ondanks politieke en zelfs koninklijke bemoeienis, Insiya nog altijd niet terug is.

"Wat ik bewust niet doe, is een voorstelling maken hoe dat is geweest voor Insiya, want dat is zo pijnlijk", vertelt Nadia Rashid geëmotioneerd. Haar dochter Insiya zit nog aan broodje pindakaas als zij op donderdag 29 september 2016 op brute wijze wordt gekidnapt uit de woning van haar oma aan de Anfieldroad. De ontvoerders smokkelen Insiya mee naar Duitsland. Terwijl er in Nederland nog een grootschalige zoekactie is uitgezet, is Insiya inmiddels al illegaal op een privévliegtuig gezet naar India. Het land van haar vader.

"Ik heb vele ontvoeringszaken en gijzelingszaken gedaan, maar zo professioneel, dat heb ik niet eerder gezien", vertelt advocaat Peter Plasman. Hij staat moeder Nadia bij in de strijd om haar dochter terug te krijgen. Ook misdaadverslaggever John van den Heuvel is van mening dat dit een uitzonderlijke zaak is. "Het staat als een paal boven water dat de vader invloed heeft daar, politieke invloed, maar ook op andere manieren. Er gebeuren rare dingen in die zaak, in allerlei opzichten."

Ook het koningshuis spreekt zich meerdere malen uit over de ontvoering. Zo gaan koning Willem-Alexander en koningin Máxima bij het staatsbezoek het gesprek aan met de Indiase president Ram Nath Kovind . Als moeder Nadia voor de deur van het paleis staat, drukken ze haar op het hart er alles aan te doen om het aan te kaarten. "Ik kan me niet voorstellen waar je als moeder doorheen gaat. We zullen het zeker opnemen", zegt Máxima zichtbaar geëmotioneerd.

Nu, bijna zes jaar later, is Insiya nog altijd niet terug in Nederland. "Ik denk dat het klip en klaar is dat het niet echt om Insiya gaat", zegt moeder Nadia. "Het is een reactie op het feit dat ik op een gegeven moment heb gezegd: 'Ik wil niet verder in deze zeer schadelijke relatie'." Haar advocaat Peter Plasman beaamt dit. "Het lijkt erop dat hij een oorlog met haar aan het voeren is. In zijn eentje, want zij voert geen oorlog. Zij wil alleen het meisje terug."

Wanneer Insiya terugkomt naar Nederland? Dat is onbekend, maar voor moeder Nadia is het helder: "Dit is wat ik moet doen voor mijn kind. Het kan gewoon niet anders. Ik zal niet stoppen."

Morgen deel twee: wat kan er nog gedaan worden om Insiya terug te krijgen naar Nederland?