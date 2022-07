Dagvaarding in hoger beroep ontvoering Insiya nietig verklaard, zaak uitgesteld

Het hoger beroep in de zaak tegen Shehzad Hemani, de man die is veroordeeld voor het ontvoeren van zijn destijds 2-jarige dochter Insiya van Amsterdam naar India, kon vandaag niet behandeld worden.Dit omdat de dagvaarding nietig is verklaard: het kan niet bewezen worden dat de verdachte de dagvaarding heeft ontvangen en ook zijn sommige stukken met informatie over de procedure niet juist vertaald. Hemani werd twee jaar geleden bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel voor de ontvoering.

Volgens Gerard Spong, advocaat van Hemani, zou de verdachte de dagvaarding voor het hoger beroep en van de rechtszaak in 2020 niet hebben ontvangen. Dat omdat het is verstuurd naar het adres van zijn kantoor in plaats van zijn woonadres in India.

"Het recht op informatie moet gewaarborgd worden", aldus Spong. "Met betrekking tot de betekening van dagvaarding tasten we volledig in het duister. Het heeft simpelweg geen correcte betekenis en wat er zou zijn vertaald of vertaald moest worden is ook onduidelijk. Met een straf van negen jaar boven het hoofd van de verdachte is of het goed is aangekomen van belang."

De advocaat-generaal was het eens dat dagvaarding een duidelijke functie heeft en juist had moeten worden verstuurd. "De oproeping is nietig voor vandaag. Het stopt hier wat ons betreft. Voor nu", aldus de advocaat-generaal. Wel werd er benoemd dat er genoeg betogen zijn dat Hemani wel zou weten van de zitting, zoals dat hij het hoger beroep zelf heeft laten instellen en een raadsman heeft gemachtigd vandaag aanwezig te zijn.

Het Gerechtshof besloot hierin mee te gaan. "Ik sluit deze behandeling en doe geen uitspraak. Verdachte had moeten worden gedagvaard, maar kreeg een oproeping met bovendien foutieve informatie."