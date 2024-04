Exit only en druktemelding op Koningsdag: "Het is altijd retedruk in de Jordaan"

Koningsdag komt er weer aan. Ook dit jaar wordt weer grote drukte verwacht in de Jordaan, vooral in de Westerstraat. Daarom zet de gemeente extra middelen in. Crowdmanager Mick Werkendam vertelt in Amsterdam Informeert hoe ze de drukte binnen de perken proberen te houden.

Op Koningsdag zijn er zoals gebruikelijk weer veel feestjes in de stad dus dat wordt weer lekker druk. ''Ik woon op de Prinsengracht dus we gaan eigenlijk gewoon één groot feest geven, over de hele straat'', vertelt een meisje. "Het leeft, het is druk, het is mooi", vindt ook crowdmanager Mick Werkendam. ''Mensen moeten hier ook gewoon naar toe komen om Koningsdag te vieren.'' Maar de gemeente neemt wel maatregelen om de boel veilig te houden.

''We hebben dit jaar ook een pagina waarmee we je op de hoogte houden over hoe druk het is in Amsterdam"

Maatregelen

Eén van de maatregelen op Koningsdag is de mogelijkheid om druktemeldingen te ontvangen op je telefoon. "We hebben dit jaar ook een landingspagina, daar kunnen mensen zelf kiezen hoe ze geïnformeerd willen worden, via welke app en dan houden we ze de hele dag op de hoogte, hoe druk het is in Amsterdam, waar je beter wel heen kan gaan en waar niet'', legt Werkendam uit.

Een andere maatregel is de 'exit only' op verschillende plekken in de stad. "De Westerstraat kan je alleen op via de Marnixstraat en de Noordermarkt", legt Werkendam uit. "Alle zijstraatjes zijn uitgangen. Als het dan te druk wordt kunnen we hekken plaatsen en kan niemand meer de straat in."