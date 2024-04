Tientallen plekjes op Apollolaan nu al 'bezet' voor Koningsdag: "Het is een heel druk punt"

Aan de Apollolaan en het Minervaplein in Oud-Zuid zijn tientallen plekjes 'bezet' door enthousiastelingen voor Koningsdag. En waarom er nu al ruim twee weken van tevoren afgeplakt wordt? "We waren het eigenlijk niet van plan, maar toen we hier vanmorgen langsliepen dachten we 'oh er wordt al getapet'. Toen zijn we naar de Hema gelopen en hebben we tape gehaald", vertelt een bewoner aan AT5.