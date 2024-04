Automobilist scheurt met 171 kilometer per uur door Westelijk Havengebied

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een automobilist betrapt die ruim honderd kilometer per uur te hard reed op de Westpoortweg in het Westelijk Havengebied. De bestuurder is zijn rijbewijs kwijtgeraakt.

Op deze weg geldt een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur, maar de automobilist reed er 171 kilometer per uur. Het was niet de eerste keer dat de bestuurder door het rijgedrag in aanraking met de politie kwam. Eerder dit jaar pakten andere agenten al zijn rijbewijs af en moest hij een dure driedaagse cursus bij het CBR volgen.

In het Westelijk Havengebied vinden in de avonden en nachten regelmatig illegale straatraces plaats. Ongeveer een maand geleden schreef de politie tijdens zo'n straatrace tientallen bekeuringen voor onder meer geluidsoverlast, spookrijden en het blokkeren van wegen. Ook raakte een automobilist zijn rijbewijs kwijt vanwege een snelheidsoverschrijding van 75 kilometer per uur.