Wethouder ziet extra bovengrondse afvalcontainers in centrum niet zitten

Lust schreef in januari van dit jaar nog dat bewoners en ondernemers, ondanks inspanningen van de gemeente, 'een zichtbaar verschil opmerken' als het gaat om het afval op straat. Volgens haar waren er nog wel kansen om dit te veranderen. "Eén van die potentiële mogelijkheden is allicht het creëren van bovengrondse afvalinzamelplekken", stelde de D66'er voor.

Pels schrijft in antwoord op de schriftelijke vragen van Lust dat deze containers 'geen passende oplossing' zijn. Dat komt door ruimtegebrek, maar ook door de staat van kades en bruggen. "Op veel plekken in het centrum kunnen grote voertuigen van de afvalinzameling inmiddels al niet meer rijden door (soms tijdelijke) verkeersmaatregelen ten aanzien van kades en bruggen", schrijft Pels. "Ook hierdoor is het plaatsen van bovengrondse containers op deze plekken niet mogelijk."

Ze benadrukt dat niet bovengrondse, maar ondergrondse containers het standaard middel van de gemeente zijn om de afvaloverlast aan te pakken. Die hebben namelijk meer ruimte dan bovengrondse containers, hoeven daardoor minder vaak geleegd te worden en hebben een klep die lager zit.

Alternatieve inzamelmethodes

Het plaatsen van ondergrondse containers lukt in het centrum alleen vaak niet door datzelfde gebrek aan ruimte, zowel onder- als bovengronds. Omdat het stadsbestuur de bovengrondse containers dus ook niet wil, wordt er geëxperimenteerd met 'alternatieve inzamelmethodes'. Het gaat bijvoorbeeld om het ophalen van afval op afspraak, wat via een app door bewoners geregeld zou kunnen worden.

Het idee van Lust om desnoods parkeerplaatsen op te heffen voor bovengrondse containers ziet Pels ook niet zitten. "Omdat het college deze manier van inzamelen niet als duurzame manier van inzamelen ziet, is het creëren hiervan op parkeerplaatsen niet aan de orde. Het aanwijzen van een plek voor de inzamelingvoorzieningen voor afval is daarnaast aan de stadsdelen, niet aan het college of de raad."

Aantallen

Op dit moment staan er in het centrum 22 bovengrondse containers voor restafval, veertien bovengrondse containers voor textiel, zeven bovengrondse containers voor papier en vier bovengrondse containers voor glas. Dat zijn er minder dan in andere stadsdelen. In Noord zijn er alleen al voor het restafval 89 bovengrondse containers en in Oost zijn het er 82.