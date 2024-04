Gemeente, woningcorporaties en Vattenfall vragen Rijk om geld voor warmtenetten

Wethouder Zita Pels heeft samen met de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en energiebedrijf Vattenfall een brief gestuurd aan leden van de Tweede Kamer. In die brief vragen ze om 'een betere financiële oplossing'.

Volgens Pels, Ahmed Abdisalaam (directeur Vattenfall Warmte) en Anne-Jo Visser (directeur Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties) heeft het kabinet de belofte voor betaalbaarheid van warmtenetten 'te eenvoudig' neergelegd bij gemeenten en woningcorporaties. Ze vragen de Kamerleden om het kabinet op te roepen 'met passende oplossingen te komen om de warmtetransitie niet stil te laten vallen'.

Quote "Helaas blijkt nu dat het steeds moeilijker wordt deze ambitie lokaal te verwezenlijken" Zita Pels, Ahmed Abdisalaam en Anne-Jo Visser

"Onze lokale ambities in Warm Amsterdam hebben we destijds geschreven in de verwachting dat instrumenten die in ontwikkeling waren, spoedig zouden komen", schrijven de drie in de brief. "Helaas blijkt nu dat zonder de juiste wet- en regelgeving vanuit het Rijk het steeds moeilijker wordt deze ambitie lokaal te verwezenlijken." Vorige maand maakten woningcorporaties bekend dat ze stoppen met het aansluiten van nieuwe woningen op het warmtenet. Bewoners die eerder overstapten van gas op warmtenet bleken namelijk jaarlijks honderden euro's meer kwijt te zijn, terwijl eerder door onder meer de gemeente was beloofd dat hun kosten niet zouden stijgen. Er werd daarna nog onderhandeld met Vattenfall over onder meer 8000 woningen die gerenoveerd worden, maar die onderhandelingen klapten.

Quote "Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat zonder hulp en (financiële) steun van het Rijk deze transitie niet succesvol doorgezet kan worden" Zita Pels, Ahmed Abdisalaam en Anne-Jo Visser

Uit de brief van Pels, Abdisalaam en Visser blijkt dat ze niet verwachten dat ze er samen alsnog uit zullen komen. "Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat zonder hulp en (financiële) steun van het Rijk deze transitie niet succesvol doorgezet kan worden.", stellen de drie. Volgens hen is de grootschalige uitrol van warmtenetten in bestaande bouw 'hiermee in Amsterdam tot een abrupte stop gekomen'. Structurele financiële stappen De drie schrijven dat de kosten voor bewoners omlaag moeten en dat er tegelijkertijd genoeg geld moet zijn voor warmtebedrijven om te kunnen investeren. " Deze rekening kan dus niet zonder meer bij woningcorporaties, warmtebedrijven of gemeenten worden gelegd. Het Rijk moet verdergaande en structurele financiële stappen zetten om voor lage inkomensgroepen de aansluiting op warmtenetwerken

betaalbaar te maken, zoals met een energietoeslag." In Den Haag wordt woensdag gedebatteerd over onder meer de problemen met de warmtenetten, die naast Amsterdam ook in andere gemeenten spelen.