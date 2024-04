Weinig minuten in Ajax 1, maar Fitz-Jim heeft hoop na terugkeer: "Zie het niet als slechte zet"

Kian Fitz-Jim werd na een verhuurperiode van een half seizoen bij Excelsior teruggehaald door Ajax. Hij speelde geen minuut in het eerste, tot afgelopen donderdag. Maandagavond was hij weer 90 minuten te zien in het shirt van Jong Ajax, waarmee hij met 2-0 verloor van FC Den Bosch.

Maar met de kennis van nu, bijna vier maanden later, rijst de vraag of hij niet in Rotterdam had moeten blijven. "Ik dacht wel dat ik wat meer minuten zou maken, vooral in het begin", blikt hij terug. "Stel je voor ik had het toen verprutst, dan is het op mij. Maar ik heb in het begin niet gespeeld en toen kwamen de jongens terug met ook veel kwaliteiten, dus ja, dan is het wel lastig."

Jong Ajax maakt na de winterstop veel gebruik van de middenvelder, maar hij dacht natuurlijk terug te komen voor het eerste elftal. Hij speelde geen minuut in het eerste, tot afgelopen donderdag. Voor het eerst kreeg hij een half uur speeltijd tegen Go Ahead Eagles. "Het voelde goed, want ik heb heel geduldig moeten zijn", vertelt de middenvelder. "Het is niet zo gelopen als hoe ik dacht dat het zou lopen, maar ik ben gewoon hard blijven werken."

Ontevreden stapt Fitz-Jim van het veld, gisteravond. Het spel tegen Den Bosch was niet goed en ondanks dat hij zelf nog op de paal schoot, kwam Jong Ajax niet dichtbij een resultaat. Hij stond samen met een aantal andere Ajacieden in het veld die een dag eerder getuige waren van de verliespartij in De Kuip. En daar was hij maandagavond nog niet helemaal van bekomen. "Ook al speel ik niet, van 6-0 klop van Feyenoord, daar denk ik dat iedereen een slecht gevoel overhoudt", gaf hij aan.

"Ajax is mijn cluppie en is het niet dit jaar, dan is het wellicht volgend jaar dat ik in de basis sta"

Terugkijkend op het proces in de winterstop geeft Fitz-Jim wel aan dat het vooral zijn keuze was om in te gaan op het verzoek om terug te keren. "Uiteindelijk is het wat ik wil natuurlijk", legt hij uit. "Ik had altijd al gezegd dat als de trainer mij terug wil halen, mij nodig zou hebben en gebruiken ik dan terug zou gaan. Maar ik heb ook aangegeven dat ik wel goed op mijn plek zat bij Excelsior. Dus als Excelsior voet bij stuk zou houden en ik zou moeten blijven dan zou dat geen probleem zijn. In dit geval lieten ze me wel gaan, daar was ik toen heel blij mee en ben ik nu nog steeds blij mee."

Zware periode

Hoewel hij aangeeft blij te zijn, erkent hij ook dat het zwaar is geweest. Terugkomen en geen minuten krijgen in Ajax 1, maar vooral in Jong Ajax, viel hem zwaar. Door steun van familie en een mental coach geeft hij aan er doorheen geholpen te zijn. "Het is lastig, maar ik zie het nog steeds niet als een slechte zet om terug te gaan. Ajax is mijn cluppie en is het niet dit jaar, dan is het wellicht volgend jaar dat ik in de basis sta."

Volgens hem geeft trainer John van 't Schip hem daarin ook wel vertrouwen. "Ja natuurlijk. Ik kan moeilijk bij de pakken neer gaan zitten, daar heb ik zelf helemaal niks aan. Dus ik blijf hard werken."