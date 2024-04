GVB stopt met communicatie via X wegens 'oneindige stroom' haatberichten

Op zijn website schrijft het GVB dat X de afgelopen jaren is veranderd. "Wat begon als een platform voor dialoog en de uitwisseling van kennis is op dit moment een vrijplaats voor haatdragende en polariserende uitingen. Dit strookt niet met onze maatschappelijke waarden als organisatie."

Alternatieven

Het GVB, dat Facebook, Instagram en Linkedin wel blijft gebruiken, zegt dat het informeren van reizigers voortaan vooral via de reizigersapp Gappie en de website gebeurt. Reizigers kunnen daarnaast telefonisch, via de mail of met whatsapp contact opnemen met het vervoersbedrijf.