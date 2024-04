Wijnants (VVD) ziet college 'dreigen en drammen' richting Den Haag: "Stad krijgt deksel op de neus"

De Amsterdamse VVD vindt de toon die het linkse college aanslaat richting de formerende partijen in Den Haag erg onverstandig. De stad heeft voor veel projecten geld nodig van het rijk. "De burgemeester vraagt om meer agenten voor de stad, maar ik durf minder agenten te voorspellen en dat die allemaal in Oude Pekela of de Achterhoek rondlopen", aldus fractievoorzitter van de VVD Daan Wijnants in AT5's Park Politiek.

Hij vervolgt: "Amsterdam kan niet alles zelf betalen. Er liggen een aantal grote uitdagingen waar veel geld voor nodig is: de brug over het IJ, het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol, het sluiten van de metroring bij Isolaterweg en het afbouwen van de Zuidasdok. Maar ook medewerking op het gebied van regelgeving om bijvoorbeeld ondermijning aan te pakken."

Agenten

Volgens Wijnants 'dreigt en dramt' dit college. "Je krijgt uiteindelijk de deksel op je neus, dat hebben we nu een paar keer gezien. Ik ben benieuwd of dit college erin slaagt geld binnen te halen voor de brug over het IJ. Als dat niet lukt, falen ze echt."

Over zijn eigen rol zegt Wijnants: "Ik heb ook een verantwoordelijkheid als VVD-fractievoorzitter Amsterdam om op te komen voor de belangen van Amsterdam. We zijn constructief, niet alleen tegen. Ik spreek met VVD-collega's en verdedig ook zeker het belang van Amsterdam in de zin van: maak er geld voor vrij. Tegelijkertijd is het aan het college om dit te organiseren."

