Amsterdamse woningmarkt door de jaren heen: 'Schaarste is van alle jaren'

In de afgelopen decennia heeft de stad te maken gehad met een sterke stijging van de huizenprijzen en een toenemend tekort aan betaalbare woningen. De woningmarkt in Amsterdam heeft een rijke historie die teruggaat tot de middeleeuwen. Makelaar en adviseur Eefje Voogd spreekt met Bouw Woon Leef over de ontwikkelingen binnen de woningmarkt tijdens de afgelopen decennia.

Eefje Voogd runt één van de grootste makelaarskantoren in de stad en heeft gedurende haar carrière veel zien veranderen op de Amsterdamse huizenmarkt. Ook weet ze veel van de geschiedenis van de woningmarkt in de stad.

Tijdens de 20e eeuw heeft Amsterdam verschillende stadsuitbreidingen ondergaan om de groeiende bevolking te huisvesten. Hele nieuwe wijken werden gebouwd, zoals de Westelijke Tuinsteden in de jaren 1950 en 1960 en de Bijlmer in de jaren 1960 en 1970. Deze uitbreidingen brachten verschillende soorten woningen met zich mee, van sociale woningbouw tot luxe appartementen.

“Schaarste is van alle jaren in Amsterdam. In de jaren ‘80 was een betaalbare woning ook lastig te vinden. Gezinnen waren in de jaren ervoor de stad uit getrokken naar waar een woning betaalbaarder was", legt ze uit.

"Amsterdam was een stad met veel jongeren en de woningnood was groot", vertelt Voogd. Er werd gekraakt, er braken krakersrellen uit en bij de inhuldiging van Koningin Beatrix in 1980 werd gescandeerd ‘geen woning, geen kroning’. “De stad stond in die periode in vuur en vlam", vervolgt Voogd.