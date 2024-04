Podcast over bouwen in de stad: "De straat is ook van jou"

Er vindt een gevecht om ruimte plaats op de begane grond in de stad. Parkeren, fietsenstalling, wonen, werken: er moet veel tegelijk gebeuren. Bouw Woon Leef sprak met Paul Moons, voormalig projectmanager gebiedsontwikkeling, in de nieuwe podcast over het creëren van een goede begane grond.

Moons was jarenlang werkzaam als projectmanager gebiedsontwikkeling voor de gemeente. Hij zag het belang van de begane grond, oftewel de plint, vaak terugkomen in zijn werk: "Mensen komen al thuis in hun straat. Niet alleen je woning, maar de straat is ook van jou. Dat moeten wij creëren."

Een bruisende begane grond is dus belangrijk bij het ontwikkelen van een gebied, volgens Moons: "Ik zie soms nieuwe wijken ontstaan en die zijn kil. Dat wil ik voorkomen, dat er niks te beleven is."