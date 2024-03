De begane grond: "negentig procent van de beleving op straat"

De gemeente maakte begin dit jaar bekend dat de stad moeten verdichten. Dat betekent zoveel mogelijk nieuwe woningen binnen de bestaande stad bouwen. Hoe maak en houd je zo'n compacte stad fijn om in te leven? De plint, oftewel de begane grond, speelt daar een belangrijke rol in. In Bouw Woon Leef onderzoeken we wat precies een goede plint maakt en spreken we een ondernemer in de nieuwe wijk Oostenburg.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Hans Karssenberg is planoloog bij het onderzoeksbureau STIPO. Hij doet samen met zijn collega's al jaren onderzoek naar het belang van de begane grond in de stad. Een van de conclusies van het onderzoek is dat mensen de straat vooral op ooghoogte ervaren.

Quote "De begane grond is maar 10% van het gebouw. Maar bepaalt wel 90% van je beleving op straat" Hans Karssenberg - planoloog

"Mensen in de stad lopen meestal op de stoep langs een gebouw. Je blikveld 45 graden omhoog”, legt Karssenberg uit. Hij vervolgt: “De begane grond, oftewel de plint, is misschien maar tien procent van het gebouw, maar bepaalt wel negentig procent van je beleving op straat.”

Ondernemen op de begane grond Tara Bonimbie is een startende ondernemer op de begane grond. In de nieuwe wijk Oostenburg is zij een café begonnen waar ze een lege ruimte voor aangeleverd kreeg. "Ik heb een betonnen doos gekregen, die ik zelf moest invullen", vertelt ze. Dat zorgde voor hoge kosten. Gelukkig kreeg ze financiële hulp van de eigenaar van het pand om het rond te krijgen. Doordat ze een lege plint kreeg aangeleverd heeft Bonimbie wel haar onderneming kunnen vormen zoals zij zelf wilde. "Het geeft vrijheid. Ik heb elk ding zelf kunnen bepalen."

Quote "Ik heb een betonnen doos gekregen" Tara Bonimbie - ondernemer Oostenburg

Volgens Bonimbie is het in de buurt nu nog niet zo gezellig. "Het is heel grijs en grauw." Maar ze ziet hoe het gebied langzaam meer leven krijgt en de bewoners daar ook behoefte aan hebben. "Er wordt hier in de buurt veel georganiseerd en ik zie in mijn café ook vaste gasten komen."

Docu: Straat op Ooghoogte Meer weten over de het belang van de begane grond in de stad? Kijk dan naar de nieuwe Bouw Woon Leef docu: Straat op Ooghoogte

Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door Gemeente Amsterdam, Metropoolregio Amsterdam en VORM.