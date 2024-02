Haarlemmerdijk: Van verloedering naar ideale winkelstraat

Van oudsher is de Haarlemmerdijk een echte handels- en scheepsbouwbuurt. De straat bestond uit pakhuizen en scheepswerven. De dijk wemelde van de kleine handelaren. Door de tijden heen is de dijk een drukke handelsplaats gebleven. Vroeger bevolkt door zeelieden en kooplui. Nu door het winkelende publiek.

Amsterdam was verarmd door de oorlogsjaren. De oude buurten waren aangetast door verkrotting en het gebrek aan herstelprogramma’s. Eind jaren 90 werden een groot aantal historische panden in oude staat hersteld, er werd gesloopt en gemoderniseerd en er vond een herinrichting van de wegen plaats.

Door de stijgende welvaart kwamen er nieuwe winkels en restaurants op de dijk, terwijl er veel van de van ouds bekende bedrijven bleven. Deze mix zorgde ervoor dat de sfeer veranderde. De oude, wat vervallen winkelstraat veranderde in een van de meest veelzijdige winkelstraat van Amsterdam. In 2011 is de Haarlemmerdijk verkozen tot de leukste winkelstraat van Nederland. Dit wordt gekozen op sfeer, uitstraling en de diversiteit van het aanbod.

De in 2019 overleden Nel de Jager heeft zich sinds 1987 vijftien jaar ingezet als vrijwilliger voor onder andere de Haarlemmerbuurt. Ze probeerde de straten te veranderen van een armoedige straat tot een bruisende winkelstraat. Later werd De Jager straatmanager van beroep waarmee ze zich voornamelijk bezig hield met het winkelaanbod. Sheila Prommenschenckel heeft die taak nu sinds 4 jaar op zich genomen.

Volgens Straatmanager Prommenschenckel is de bewoner het belangrijkst voor de ondernemers. "Probeer je brood te verdienen met de bewoners, de toerist is de kers op de taart."

De grote verscheidenheid aan winkels maakt de Haarlemmerdijk anders dan andere winkelstraten in Amsterdam. Marie-Cécile van Hintem werkt in een boekhandel die ook al bijna dertig jaar op de Haarlemmerdijk zit. “Het is een straat waar nog wat meer oog is voor ambachtelijke winkels.” Van Hintem vervolgt “Het kleinschalige en het nauwe contact met de klanten vind ik heel leuk aan deze straat.”