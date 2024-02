Oud schoolgebouw nieuw leven in geblazen: "Publiek vastgoed moet je publiek benutten"

Ruimte om te werken in de stad is schaars en duur. Hoe kunnen we tijdelijke leegstaande ruimte gebruiken om krapte op de markt aan te pakken? Een voormalig schoolgebouw in Nieuw-West is een voorbeeld van hoe het kan. Directeur van Leegstand Oplossers Amsterdam (LOLA) vertelt in Bouw Woon Leef over dit project.

Het oude Comenius Lyceum in Nieuw-West is na het sluiten omgetoverd tot broedplaats voor creatieve ondernemers, culturele- of maatschappelijke initiatieven en kunstenaars. In dit voormalige schoolpand op de Derkinderenstraat bevind zich inmiddels een restaurant, kringloopwinkel, ateliers en kantoren. Regelmatig worden er activiteiten voor de buurt georganiseerd. Om leegstand te voorkomen zorgt stichting LOLA ervoor dat diverse panden gevuld worden zolang daar door de beheerder om gevraagd wordt. In dit geval is dit pand omgetoverd tot het zogeheten 'LOLA Luid'

"Publiek vastgoed moet je publiek benutten." Simon van Dommelen, directeur LOLA

Volgens van Dommelen is het belangrijk om leegstaande ruimte beschikbaar te stellen voor Amsterdammers. "Publiek vastgoed, moet je publiek benutten. We hebben hier allemaal maatschappelijke gebruikers en initiatieven met en voor de buurt." Zo organiseren ze bij Lola Luid evenementen die aansluiten bij de bewoners van Nieuw-West zoals iftars, vrijheidsmaaltijden en wekelijks een gratis bakker.

"Zonder LOLA kan ik geen gitaren bouwen" Ahmad Naffory, gitaarbouwer

Ahmad Naffory is een van de Amsterdammers die een plekje heeft in LOLA Luid. De huren in het pand zijn laag, waardoor Ahmad zijn werk als gitaarbouwer kan blijven doen. "Zonder stichting LOLA kan ik geen gitaren bouwen. Ik kan anders niet de huur betalen, want de huur in Amsterdam is echt heel duur."

