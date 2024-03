Begane grond van de stad: "Een groot pand dat leeg staat is jammer"

Uit onderzoek van STIPO blijkt dat de begane grond negentig procent van je beleving op straat bepaalt. Het Beukenplein in Oost en de Gustav Mahlerlaan op de Zuidas zijn allebei drukke straten. Toch staan er ruimtes leeg op de begane grond. In hoeverre is leegstand op ooghoogte bepalend voor het straatbeeld en wat zouden de Amsterdammers graag zien?

Beukenplein "Voor ons als bewoners is er echt helemaal niks," vertelt een mevrouw. De bewoner vervolgt: "Ik zou het leuk vinden als er weer eens wordt gekeken naar mensen in de buurt in plaats van naar mensen die alleen maar uit gaan." Een andere buurtbewoner wijst er op dat hij, ondanks de leegstand, juist heel tevreden is met de buurt. "Mooie straten, fijn om te wonen, fijne winkels." Maar hij benoemt dat er wel veel verbouwd wordt. "Dat ziet er minder gezellig uit." Het zou volgens hem een goed idee zijn om voorlopig de leegstand te vullen met iets gezelligs. "Zoals een tijdelijke pop-up." Hij vervolgt: "Wat ik wel fijn zou vinden is dat er geen McDonald's, FEBO of KFC in komt."

Leegstand op Beukenplein - AT5

Gustav Mahlerlaan De Gustav Mahlerlaan op de Zuidas is een nieuwe straat waar veel gebouwd wordt, maar ook veel leeg staat. "Niet alles is vol en dat komt ook omdat het prijzig is," zegt een bewoonster.



"Als een groot pand leeg staat, is dat echt jammer," vertelt een Amsterdammer. Volgens haar kan het prima gevuld worden. "Maak er een gymzaal van of een zaal voor bijeenkomsten van jonge mensen, dan heb je een hele mooie plek." Een andere bewoner woont er nu een paar jaar en zegt de buurt echt te zien groeien. Maar ziet de straat graag nog meer veranderen. "Ik hoop dat hier in de toekomst geen auto's meer rijden. Meer ruimte is om te lopen, tuinen en kinderen die kunnen spelen."

Leegstand in de Gustav Mahlerlaan - AT5

