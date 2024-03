Een fijne buurt maak je zo: "Zorg dat begane grond goed geregeld is"

Er is woningnood en daarom wordt steeds meer bijgebouwd in de stad. Maar hoe maak je fijne buurten? De plint, oftewel de begane grond, speelt daar een belangrijke rol in. Bouw Woon Leef sprak ontwikkelaar Xander van Beers en kwartiermaker Saskia Rill erover.

Ontwikkelaar Van Beers vertelt dat er steeds meer gekeken wordt naar de beleving van de begane grond in het ontwikkelen van een buurt. Zo doen ze online onderzoek en gaan ze in gesprek met omwonenden om de wensen van de buurt in kaart te brengen.

Want dat is belangrijk. "We kunnen als ontwikkelaar wel bedenken wat de meeste huur oplevert in een plint. Maar als mensen daardoor ontevreden wonen vertrekken ze weer", legt Van Beers uit. "We kijken nu veel meer naar of we een buurt aan het maken zijn waar mensen blij van worden."