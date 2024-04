Gemeente wijst opnieuw urgentieverklaring af van vrouw die met baby in auto woont

De gemeente heeft de urgentieverklaring voor een woning van de 27-jarige Mila opnieuw afgewezen. Mila werd vorig jaar onverwacht zwanger en vroeg een urgentieverklaring aan, dat kreeg ze toen niet en sindsdien wonen zij en haar baby in een auto. De gemeente heeft de aanvraag afgewezen omdat de situatie 'onvoldoende ernstig' is bevonden voor urgentie.

Mila, niet haar echte naam, belandde na ruzie met haar ouders een aantal jaar geleden op straat. Sindsdien woont ze in haar auto die ze elke avond ergens anders in Noord parkeert. Vorig jaar werd ze zwanger en vroeg ze bij de gemeente urgentie aan om voorrang te krijgen op een sociale huurwoning. Dat verzoek werd afgewezen, omdat ze haar huisvestingsprobleem volgens de gemeente had kunnen voorkomen. De gemeente stelde dat de vrouw een gezin heeft gesticht zonder dat ze een passende woonruimte had. Vanwege de afwijzing woont Mila al zo'n drie maanden met haar baby in de auto. Met de vader van haar kind heeft ze ook geen contact meer.

"Uw situatie is verre van ideaal, maar is in de uiteindelijke belangenafweging onvoldoende ernstig"

Mark Harten, de advocaat van Mila, laat aan AT5 weten de gemeente niet te begrijpen. "Waar de rechter over heeft gezegd, dat er beter naar moet worden gekeken, is niet gedaan. De gemeente houdt nog steeds vast aan datzelfde feit. En als het alleen om een levensbedreigende situatie gaat, wat moet er dan gebeuren om het wel te kunnen krijgen?"

Ondanks dat de gemeente de wens van Mila begrijpt, zo valt te lezen, kunnen ze haar de verklaring niet geven. "Er zijn vele gezinnen die zich in vergelijkbare omstandigheden in de noodopvang bevinden en die een eigen, stabiele woonplek in Amsterdam willen hebben, dus dit maakt uw situatie zeker niet uniek."

De gemeente bekeek de aanvraag voor de urgentie opnieuw en is tot de conclusie gekomen dat Mila niet op de grond van een zogenoemde hardheidsclausule een urgentieverklaring kan krijgen. "Uw situatie is verre van ideaal, maar wordt in de uiteindelijke belangenafweging onvoldoende ernstig bevonden", zo staat er in de afwijzing. Volgens de gemeente moet er sprake zijn van een 'acuut levensbedreigend probleem' om in aanmerking te komen.

Een rechter beoordeelde in februari dat de gemeente zich opnieuw moest buigen over de zaak. De rechter stelde toen dat de gemeente de afweging om de urgentieverklaring niet te verlenen beter moest worden gemotiveerd en dat het belang van het kind van de vrouw ook beter moest worden meegenomen in de procedure.

Opvangplek

Een woordvoerder van wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) laat weten dat de gemeente vanwege privacyoverwegingen niet in kan gaan op individuele zaken. Wel kan de woordvoerder iets kwijt over het beleid in dit soort gevallen. "Bij de beoordeling van urgentieaanvragen volgt de gemeente Amsterdam het beleid in de Huisvestingsverordening. In Amsterdam vragen jaarlijks heel veel mensen urgentie aan, terwijl er ook elk jaar weer te weinig woningen zijn voor mensen in een kwetsbare situatie. Het tekort aan woningen in Amsterdam leidt helaas tot schrijnende situaties en moeilijke keuzes."

De woordvoerder noemt het wel 'schrijnend' als kinderen op straat of in de auto moeten slapen en dat de gemeente ook probeert te helpen. "In Amsterdam zijn er diverse voorzieningen voor opvang, verblijf en/of ambulante begeleiding van dakloze gezinnen. De noodopvang is er voor zelfredzame mensen die acuut dakloos zijn en niet kunnen terugvallen op hun netwerk, of op andere wijze geen onderdak kunnen vinden. Op deze manier wordt voorkomen dat problemen verergeren."

Ook Harten laat weten dat de gemeente de opvang heeft aangeboden, maar dat 'de faciliteiten niet geschikt zijn voor een moeder met een baby'. Harten gaat daarom opnieuw een beroep aantekenen tegen de afwijzing. "We willen helemaal niet meteen een huis krijgen, maar alleen een urgentieverklaring. Mijn cliënt kan dan gewoon zelf op zoek gaan naar een woning."

Raads- en kamervragen

Het verhaal van Mila leidde tot veel beroering. Tientallen mensen boden na het horen over Mila's situatie onderdak aan de jonge moeder aan. Ook stelden mensen hun douche beschikbaar of boden ze aan om boodschappen te halen. Actrice Fatma Genç bood aan een inzamelingsactie voor een nieuwe inboedel te starten.

Ook werden er door Denk raadsvragen gesteld aan het stadsbestuur en wilde de landelijke ChristenUnie van demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) en demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) uitleg over de situatie. Het stadsbestuur komt binnenkort met de antwoorden op de raadsvragen.