Van 't Schip heeft begrip voor supporters die bus opwachtten: "Zij leven voor Ajax"

De tragedie van Ajax bereikte afgelopen zondag voor de zoveelste keer een dieptepunt dat nog flink nadreunt. In aanloop naar Ajax - FC Twente komende zondag spraken we erover met trainer John van 't Schip.

Het ging onder meer over dat moment na de wedstrijd, toen de spelersbus van Ajax door woedende fans werd opgewacht. John van 't Schip besloot uit te stappen om met de supporters in gesprek te gaan.

Welke woorden er precies uitgewisseld werden, wil de trainer niet herhalen: "Maar de strekking was dat ze zwaar teleurgesteld zijn. Het is een familie. Ze leven voor Ajax. Ze staan al het hele seizoen achter de club, dan is het logisch dat zoiets bij ze binnenkomt."

Taylor

Hoewel de klap van de wedstrijd in de Kuip nog altijd voelbaar is, probeerde de selectie deze week de draad weer op te pakken. Komend weekend staat namelijk weer een belangrijke wedstrijd tegen FC Twente, de huidige nummer 3, op het programma.

Voor de coach was Kenneth Taylor een van de lichtpuntjes deze week. De eerste dagen na het dramatische verlies was het volgens de trainer stil op de club. Vanaf woensdag begon het weer een beetje te leven en daar had Kenneth Taylor een belangrijke rol bij: "Ondanks het zware jaar en het feit dat hij door de supporters bekritiseerd is, vind ik dat hij goede stappen maakt. Ook zondag zag ik iemand die begaan was met wat er gebeurde. Dat is iets positiefs dat we uit de wedstrijd kunnen halen."

Brobbey

Nog een meevaller: Brian Brobbey is weer inzetbaar, al is het nog niet zeker hoeveel minuten hij zal maken. Volgens Van 't Schip zijn de komende vijf wedstrijden allemaal finales, te beginnen met Twente. "We gaan er wel vanuit dat we gaan winnen. We komen uit van een zware wedstrijd. We hopen dat de jongens er klaar voor zijn en daar gaan we van uit. We spelen tegen een goede tegenstander en we moeten er totaal voor gaan", aldus de trainer.